Vídeo: Alok remixa críticas de Fagner sobre shows de DJs

Alok usou uma rede social para rebater críticas feitas por Fagner sobre o show dele. Em uma conversa no Podcast do Garotinho, o cantor afirmou que ter 1 milhão de pessoas assistindo à apresentação de um DJ era um “desastre ambiental”.

“Uma das coisas que mais me choca é você pegar um DJ e botar 1 milhão de pessoas. Isso, pra mim, é um desequilíbrio ambiental. Caramba! É um desastre ambiental. O povo vai ver um DJ, que canta meia música e fica ali, fazendo aquelas cenas ridículas”, disse Fagner.

Ao ver o vídeo, Alok resolveu brincar com a fala e fazer um remix. Ele cruzou imagens do podcast com as de shows dele em uma praia, que reuniu milhares de pessoas. Além disso, mostrou que também toca música nordestina, apontada por Fagner como “a música brasileira”.