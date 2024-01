Acre arrecadou quase R$ 2 bilhões em ICMS no ano de 2023, aponta Sefaz

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) publicou no Diário Oficial do Estado (DOE), desta quarta-feira (17) o montante arrecado pelo Estado referente ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias, que foi de R$ 1.888.564.048,60 (um bilhão oitocentos e oitenta e oito milhões quinhentos e sessenta e quatro mil e quarenta e oito reais e sessenta centavos).

De acordo com a portaria, de número 19, da Sefaz, foi alcançado o resultado global e o cumprimento da meta do exercício de 2023.

A mesma portaria autoriza, ainda, o pagamento do Prêmio Anual de Valorização da Atividade Fazendária aos servidores da Secretaria de Estado da Fazenda .

A portaria determina, também, que a Diretoria de Administração e Finanças elabore a lista de beneficiários e apure o percentual a ser concedido a cada servidor.