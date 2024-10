Mini-hipopótamos viram sensação nas redes sociais com show de fofura

Os apaixonados por animais costumam buscar o Instagram e o TikTok para encontrar vídeos de de cachorros fofos, gatos travessos e pássaros que imitam seus tutores. No entanto, fugindo dos pets mais “convencionais”, um dos animais mais temidos da selva conquistou a internet com sua própria dose de fofura: os hipopótamos.”

Mais recentemente, a web foi tomada com a pequena Moo Deng (porquinho saltitante, em tradução livre), um hipopótamo pigmeu que vive no zoológico Khao Kheow Open Zoo, localizado na Tailândia.

A pequena hipopótamo viralizou com sua carinha fofa, seu jeito desengonçado e os vídeos postados por Moo, seu tratador, que mostram ela, na maioria das vezes, dormindo ou tentando ‘morder’ alguma coisa.

Moo Deng se diferencia do hipopótamo-comum principalmente pelo tamanho: ela pode chegar a até 275 quilos, enquanto um hipopótamo-comum pode atingir impressionantes três toneladas.

“No momento em que vi Moo-Deng nascer, estabeleci uma meta de torná-la famosa, mas nunca imaginei que isso se espalharia para o exterior. Pensei que ela poderia ser famosa na Tailândia, mas não internacionalmente”, disse Moo ao jornal The Guardian.

Para além de internacional, o alcance da pequena hipopótoma é impressionante. Só o Instagram do zoológico conta com 86,4 mil seguidores, enquanto, no TikTok, a página tem 3,2 milhões de fãs e 129,1 milhões de curtidas em suas publicações.

Glória, é você?

Mas não é apenas Moo Deng que faz sucesso nas redes sociais: a brasileira Marcela Quercia, veterinária e voluntária no centro de reabilitação Moholoholo, na África do Sul, mostra o dia a dia de Glória — igual a do filme Madagascar.

Glória foi encontrada beirando um rio após o rompimento de uma barragem e acabou se perdendo da mãe. Por isso, ela foi levada para o centro de reabilitação e recebe cuidados para crescer saudável e se juntar, futuramente, aos outros animais da mesma espécie na reserva.

A página de Marcela tem mais de 10 milhões de curtidas no TikTok, e os vídeos de Glória — que parece sempre muito feliz com a companhia da tutora — encantam a web.

Alerta!

Mesmo com a fofura imensurável de Moo Deng e Glorinha, a página Biomesquita, do biólogo Mesquita, costuma alertar sobre os cuidados com o animal. “Esses ‘caras’ são absurdamente perigosos. Eles são considerados animais mais letais do continente africano, matando por ano mais pessoas do que leões e leopardos juntos”, explica.

“Eles têm um temperamento muito agressivo e não toleram intrusos em seu território”, completa.