Conheça o rapper e possível affair de Angelina Jolie

No final de setembro, Angelina deixou o Atelier Jolie, em Nova York, acompanhada de Akala e de seu filho Pax. Na ocasião, o rapper foi visto à frente da atriz, o que alimentou ainda mais as especulações sobre um possível relacionamento.

Além disso, o suposto casal foi flagrado junto na estreia do filme “Maria”, de Jolie, durante o 62º Festival de Cinema de Nova York e no Festival de Cinema de Veneza. Os dois já colaboraram em diversas iniciativas humanitárias, o que também intensifica as suposições sobre seu vínculo.

Apesar dos rumores, porém, a revista People afirma que eles são apenas amigos. Contudo, a conexão entre Angelina Jolie e Akala contrária essas informações.

Por outro lado, o ex-marido da atriz, Brad Pitt, está em um relacionamento com Ines de Ramon desde 2022, vale lembrar que eles se separaram em 2016.

Quem é Akala?

Nascido em West Sussex, Inglaterra, Akala é rapper, jornalista, ativista e poeta. Sua carreira musical começou em 2004, com a mixtape “The War Mixtape”.

O talento musical é uma herança familiar, já que o suposto affair de Angelina Jolie é irmão da rapper Ms. Dynamite, famosa pelo sucesso de “Dy-Na-Mi-Tee” nos anos 2000.

Além de sua carreira na música, Akala é um dedicado escritor, com três livros publicados que exploram suas perspectivas políticas e culturais. Suas obras abordam temas centrais como racismo, cultura negra e ancestralidade.