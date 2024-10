Durante show da dupla Maiara e Maraisa, em Teresina (PI), Maiara desabafou sobre os comentários que vem recebendo em relação à sua aparência. A cantora revelou que, quando estava acima do peso, as pessoas não estavam satisfeitas, e agora, após emagrecer e atingir 45 quilos, as pessoas passaram a especular sobre doenças que ela não possui.

A artista ainda destacou que está em sua melhor fase e nunca se sentiu tão bonita como agora. “Gente, eu estou na minha melhor fase! Nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida, nunca estive tão bonita e estou solteira. Veja se não estou na minha melhor fase”, garantiu. Maiara também refletiu sobre os homens que passaram em sua vida e, de forma descontraída, disse que possui uma coleção de alianças, mas não se casou com nenhum. Veja o vídeo: View this post on Instagram A post shared by S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)