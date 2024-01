Ciclista morre após ser atropelado por motorista sem habilitação

Um ciclista, identificado como Jorge Marciano da Cruz, de 59 anos, morreu após ser atingido por um carro, que era conduzido por um jovem, de 18 anos, sem habilitação para dirigir. O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (23), no Anel Viário, próximo à Ponte do Rio Urupá, em Ji-Paraná (RO).

Conforme a ocorrência, o ciclista estava trafegando pelo anel viário. Em determinado momento ele teria tentado se desviar de uma pessoa que estava no acostamento. Em seguida, o motorista do carro ainda tentou frear e desviar, mas acabou atingindo o homem.

O motorista acionou o Corpo de Bombeiros e a PM (Polícia Militar) e foi para uma UNISP, pois ficou com medo de sofrer alguma represália no local do acidente. A Perícia Técnica realizou os trabalhos de praxe e liberou o corpo à funerária de plantão.