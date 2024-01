Com apoio do ContilNet, maior podcast policial do Acre vai começar; veja detalhes

Denominado de “Fala, Operacional!” o mais novo podcast policial do Acre conta com a apresentação dos policiais penais Kiuly Daniel (@pp_kiuly_daniel_) e Duda Vasconcelos (@dudavasconcelos.990). Podemos dizer que uniram a parte operacional, na qual Kiuly Daniel é formado, e a parte em comunicação, comandada por Duda Vasconcelos, que já trabalhou na área por muitos anos.

O objetivo do PODCAST FALA OPERACIONAL! é conversar com os operacionais de Segurança das instituições que compõem o Sistema Integrado de Segurança Pública do Estado do Acre e mostrar à sociedade acreana que por trás da farda existe um ser humano, passível principalmente de erro, tem família e se dedicou muito para exercer a função. Além de conhecer sua trajetória, sua infância e ocorrências policiais.

O PODCAST FALA OPERACIONAL! estreia nesta quinta-feira, às 19h00min nos Estúdios da San Francisco Filmes e terá como seu 1º entrevistado o Policial Penal e Deputado Estadual Arlenilson Cunha @arlenilsoncunha , que vai falar um pouco da sua trajetória dentro da segurança pública até chegar ao parlamento acreano.

Venha conferir a nossa estreia e a nossa conversa com o Policial Penal e Deputado Estadual Arlenilson Cunha. Siga nossas redes sociais e INSCREVA-SE no nosso Canal do Youtube.

