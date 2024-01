Concurso TJ: edital publicado oferta 1.551 vagas com salário até R$ 7,5 mil

O concurso TJ Acre está com edital publicado desde o dia 19 de janeiro de 2024. O Tribunal de Justiça do Acre está ofertando 91 vagas imediatas mais 1.460 para a formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para técnico e analista em diversas especialidades.

As remunerações iniciais dos cargos variam de R$ 3.785,60 a R$ 7.571,20!

O Instituto Verbena foi escolhido para planejar e executar o edital.

As inscrições serão realizadas entre os dias 7 de fevereiro e 1º de março de 2024.

Concurso TJ Acre: análise do edital

Concurso TJ Acre: situação atual

19 de janeiro de 2024: edital publicado

18 de janeiro de 2024: Banca contratada

18 de janeiro de 2024: Termo de referência

09 de janeiro de 2024: alteração na comissão

26 de dezembro de 2023: comissão gestora instituída

06 de novembro de 2023: banca em definição

“Está em curso contratação de empresa para execução do concurso. Quando tivermos mais informações, a Comunicação do TJ AC irá divulgar nas páginas oficiais”.

02 de novembro de 2023: concurso anunciado

16 de março de 2023 – comissão formada

Concurso TJ Acre: remuneração e benefícios

De acordo com o edital de abertura as remunerações dos cargos são as seguintes:

Cargos Remuneração Técnico Judiciário – Agente de Polícia Judicial R$ 4.659,20 Técnico Judiciário – Técnico em Microinformática R$ 4.659,20 Técnico Judiciário – Técnico Judiciário R$ 4.659,20 Técnico Judiciário – Técnico em Segurança do Trabalho R$ 4.659,20 Analista Judiciário – Analista de Banco de Dados R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Analista de Ciência de Dados R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Analista de Infraestrutura de TI R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Analista de Redes de Computadores R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Analista de Monitoramento de TI R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Analista de Negócios de TI R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Analista de Projetos de TI R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Analista de Segurança da Informação R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Analista de Sistemas R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Analista de Suporte R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Web Designer R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Administrador R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Arquiteto R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Arquivista R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Comunicação Social R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Contador R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Direito (Área Administrativa) R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Economista R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Educador Físico R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Enfermeiro R$ 3.785,60 (20h) ou R$ 7.571,20 (40h) Analista Judiciário – Engenheiro Civil R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Engenheiro Eletricista R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Engenheiro Mecânico R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Estatístico R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Fisioterapeuta R$ 3.785,60 (20h) ou R$ 7.571,20 (40h) Analista Judiciário – Médico R$ 3.785,60 (20h) ou R$ 7.571,20 (40h) Analista Judiciário – Odontólogo R$ 3.785,60 (20h) ou R$ 7.571,20 (40h) Analista Judiciário – Pedagogo R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Psicólogo R$ 3.785,60 (20h) ou R$ 7.571,20 (40h) Analista Judiciário – Serviço Social R$ 5.678,40 (30h) ou R$ 7.571,20 (40h) Analista Judiciário – Direito (Área Judicial) R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Oficial de Justiça R$ 7.571,20

Benefícios

O Tribunal de Justiça do Estado do Acre oferta:

Auxílio-educação para programas de graduação, pós-graduação e de idiomas;

Assistência a saúde do servidor e de sua família (assistência médica, hospitalar, odontológica e psicológica);

Auxílio-alimentação.

Concurso TJ Acre: inscrições

As inscrições do Tribunal de Justiça do Acre serão realizadas no período de 7 de fevereiro e 1º de março de 2024, no seguinte endereço eletrônico www.institutoverbena.ufg.br.

As taxas de inscrição são as seguintes:

Cargos com nível de escolaridade Ensino Médio/Técnico Cargos com nível de escolaridade Ensino Superior R$ 100,00 (cem reais) R$ 120,00 (cento e vinte reais)

Isenção da taxa de inscrição

A isenção da taxa de inscrição estará disponível para os seguintes candidatos:

inscrito(a) no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e membro de família de baixa renda;

candidato(a) eleitor convocado(a) e nomeado(a) pela Justiça Eleitoral do Acre mediante comprovação do serviço prestado à Justiça Eleitoral;

candidato(a) doador(a) de sangue;

candidato(a) doador(a) de medula óssea.

O período para a solicitação será de 07 a 09 de fevereiro de 2024.

Concurso TJ Acre: cargos e vagas

O edital oferta 91 vagas imediatas mais 1.460 para a formação de cadastro de reserva.

O detalhamento é o seguinte:

Concurso TJ Acre – Vagas comarca do Rio Branco

CARGOS/ÁREA/ESPECIALIDADE AC1 PcD2 N3 I4 Total CR4 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Administrador 1 __ __ __ 1 10 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Analista de Sistemas 8 2 4 1 15 150 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Analista de Banco de Dados 1 __ 1 __ 2 20 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Analista de Ciência de Dados 1 __ 1 __ 2 20 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Analista de

Infraestrutura de TI 1 __ 1 __ 2 20 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Analista de Redes de Computadores 1 __ __ __ 1 10 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Analista de Monitoramento de TI 1 __ 1 __ 2 20 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Analista de Negócios de TI 1 __ __ __ 1 10 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Analista de

Projetos de TI 1 __ __ __ 1 10 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Analista de Segurança da Informação 1 __ 1 __ 2 20 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Analista de Suporte 1 __ 1 __ 2 20 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Web Designer __ __ __ __ __ 10 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Arquiteto 1 __ __ __ 1 10 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Arquivista 1 __ __ __ 1 10 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Comunicação

Social __ __ __ __ __ 10 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Contador 1 __ __ __ 1 10 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Direito (Área

Administrativa) 1 __ 1 __ 2 20 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Economista 1 __ __ __ 1 10 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Educador Físico __ __ __ __ __ 10 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Enfermeiro 1 __ __ __ 1 10 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Engenheiro Civil 1 __ __ __ 1 10 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Engenheiro

Eletricista 1 __ __ __ 1 10 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Engenheiro

Mecânico __ __ __ __ __ 10 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Estatístico 1 __ __ __ 1 10 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Fisioterapeuta 1 __ __ __ 1 10 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Médico 1 __ __ __ 1 10 Analista Judiciário – Área Judiciária/Odontólogo __ __ __ __ __ 10 Analista Judiciário – Área Judiciária/Pedagogo 1 __ __ __ 1 10 Analista Judiciário – Área Judiciária/Psicólogo 1 __ __ __ 1 10 Analista Judiciário – Área Judiciária/Serviço Social 1 __ __ __ 1 10 Analista Judiciário – Área Judiciária/Direito (Área Judiciária) 5 1 3 1 10 100 Técnico Judiciário/Oficial de Justiça 1 __ __ __ 1 10 Técnico Judiciário/Agente de Polícia Judicial __ __ __ __ __ 10 Técnico Judiciário/Técnico em Segurança do Trabalho __ __ __ __ __ 10 Técnico Judiciário/Técnico em Microinformática 1 __ __ __ 1 10 Técnico Judiciário/Técnico Judiciário 6 1 3 __ 10 100

Concurso TJ Acre – Vagas comarca Acrelância

CARGOS/ÁREA/ESPECIALIDADE AC1 PcD2 N3 I4 Total CR4 Analista Judiciário – Área Judiciária/Direito (área

judicial) 1 __ __ __ 1 10 Analista Judiciário – Área Judiciária/Oficial de Justiça __ __ __ __ __ 10 Técnico Judiciário/Técnico Judiciário __ __ __ __ __ 10

Concurso TJ Acre – Vagas comarca Assis Brasil

CARGOS/ÁREA/ESPECIALIDADE AC1 PcD2 N3 I4 Total CR4 Analista Judiciário – Área Judiciária/Direito (área

judicial) 1 __ __ __ 1 10 Analista Judiciário – Área Judiciária/Oficial de Justiça 1 __ __ __ 1 10 Técnico Judiciário/Técnico Judiciário __ __ __ __ __ 10

Concurso TJ Acre – Vagas comarca Brasiléia

CARGOS/ÁREA/ESPECIALIDADE AC1 PcD2 N3 I4 Total CR4 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Psicólogo __ __ __ __ __ 10 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Serviço Social __ __ __ __ __ 10 Analista Judiciário – Área Judiciária/Direito (área judicial) 1 __ __ __ 1 10 Analista Judiciário – Área Judiciária/Oficial de Justiça 1 __ __ __ 1 10 Técnico Judiciário/Técnico Judiciário __ __ __ __ __ 10

Concurso TJ Acre – Vagas comarca Bujari

CARGOS/ÁREA/ESPECIALIDADE AC1 PcD2 N3 I4 Total CR4 Analista Judiciário – Área Judiciária/Direito (área judicial) 1 __ __ __ 1 10 Analista Judiciário – Área Judiciária/Oficial de Justiça __ __ __ __ __ 10 Técnico Judiciário/Técnico Judiciário __ __ __ __ __ 10

Concurso TJ Acre – Vagas comarca Capixaba

CARGOS/ÁREA/ESPECIALIDADE AC1 PcD2 N3 I4 Total CR4 Analista Judiciário – Área Judiciária/Direito (área judicial) 1 __ __ __ 1 10 Analista Judiciário – Área Judiciária/Oficial de Justiça __ __ __ __ __ 10 Técnico Judiciário/Técnico Judiciário __ __ __ __ __ 10

Concurso TJ Acre – Vagas comarca Cruzeiro do Sul

CARGOS/ÁREA/ESPECIALIDADE AC1 PcD2 N3 I4 Total CR4 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Psicólogo __ __ __ __ __ 10 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Serviço Social __ __ __ __ __ 10 Analista Judiciário – Área Judiciária/Direito (área judicial) 4 __ __ __ 4 50 Analista Judiciário – Área Judiciária/Oficial de Justiça __ __ __ __ __ 10 Técnico Judiciário/Técnico Judiciário __ __ __ __ __ 50

Concurso TJ Acre – Vagas comarca Epitaciolândia

CARGOS/ÁREA/ESPECIALIDADE AC1 PcD2 N3 I4 Total CR4 Analista Judiciário – Área Judiciária/Direito (área judicial) 1 __ __ __ 1 10 Analista Judiciário – Área Judiciária/Oficial de Justiça __ __ __ __ __ 10 Técnico Judiciário/Técnico Judiciário __ __ __ __ __ 10

Concurso TJ Acre – Vagas comarca Feijó

CARGOS/ÁREA/ESPECIALIDADE AC1 PcD2 N3 I4 Total CR4 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Psicólogo __ __ __ __ __ 10 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Serviço Social __ __ __ __ __ 10 Analista Judiciário – Área Judiciária/Direito (área judicial) 1 __ __ __ 1 10 Analista Judiciário – Área Judiciária/Oficial de Justiça __ __ __ __ __ 10 Técnico Judiciário/Técnico Judiciário __ __ __ __ __ 10

Concurso TJ Acre – Vagas comarca Mâncio Lima

CARGOS/ÁREA/ESPECIALIDADE AC1 PcD2 N3 I4 Total CR4 Analista Judiciário – Área Judiciária/Direito (área judicial) __ __ __ __ __ 10 Analista Judiciário – Área Judiciária/Oficial de Justiça __ __ __ __ __ 10 Técnico Judiciário/Técnico Judiciário __ __ __ __ __ 10

Concurso TJ Acre – Vagas comarca Manuel Urbano

CARGOS/ÁREA/ESPECIALIDADE AC1 PcD2 N3 I4 Total CR4 Analista Judiciário – Área Judiciária/Direito (área judicial) __ __ __ __ __ 10 Analista Judiciário – Área Judiciária/Oficial de Justiça __ __ __ __ __ 10 Técnico Judiciário/Técnico Judiciário __ __ __ __ __ 10

Concurso TJ Acre – Vagas comarca Plácido de Castro

CARGOS/ÁREA/ESPECIALIDADE AC1 PcD2 N3 I4 Total CR4 Analista Judiciário – Área Judiciária/Direito (área judicial) 1 __ __ __ 1 10 Analista Judiciário – Área Judiciária/Oficial de Justiça __ __ __ __ __ 10 Técnico Judiciário/Técnico Judiciário __ __ __ __ __ 10

Concurso TJ Acre – Vagas comarca Porto Acre

CARGOS/ÁREA/ESPECIALIDADE AC1 PcD2 N3 I4 Total CR4 Analista Judiciário – Área Judiciária/Direito (área judicial) __ __ __ __ __ 10 Analista Judiciário – Área Judiciária/Oficial de Justiça __ __ __ __ __ 10 Técnico Judiciário/Técnico Judiciário __ __ __ __ __ 10

Concurso TJ Acre – Vagas comarca Rodrigues Alves

CARGOS/ÁREA/ESPECIALIDADE AC1 PcD2 N3 I4 Total CR4 Analista Judiciário – Área Judiciária/Direito (área judicial) __ __ __ __ __ 10 Analista Judiciário – Área Judiciária/Oficial de Justiça __ __ __ __ __ 10 Técnico Judiciário/Técnico Judiciário __ __ __ __ __ 10

Concurso TJ Acre – Vagas comarca Senador Guiomard

CARGOS/ÁREA/ESPECIALIDADE AC1 PcD2 N3 I4 Total CR4 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Psicólogo __ __ __ __ __ 10 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Serviço Social __ __ __ __ __ 10 Analista Judiciário – Área Judiciária/Direito (área judicial) __ __ __ __ __ 10 Analista Judiciário – Área Judiciária/Oficial de Justiça __ __ __ __ __ 10 Técnico Judiciário/Técnico Judiciário __ __ __ __ __ 10

Concurso TJ Acre – Vagas comarca Sena Madureira

CARGOS/ÁREA/ESPECIALIDADE AC1 PcD2 N3 I4 Total CR4 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Psicólogo __ __ __ __ __ 10 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Serviço Social __ __ __ __ __ 10 Analista Judiciário – Área Judiciária/Direito (área judicial) 1 __ __ __ 1 10 Analista Judiciário – Área Judiciária/Oficial de Justiça __ __ __ __ __ 10 Técnico Judiciário/Técnico Judiciário __ __ __ __ __ 10

Concurso TJ Acre – Vagas comarca Tarauacá

CARGOS/ÁREA/ESPECIALIDADE AC1 PcD2 N3 I4 Total CR4 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Psicólogo __ __ __ __ __ 10 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Serviço Social __ __ __ __ __ 10 Analista Judiciário – Área Judiciária/Direito (área judicial) 1 __ __ __ 1 10 Analista Judiciário – Área Judiciária/Oficial de Justiça __ __ __ __ __ 10 Técnico Judiciário/Técnico Judiciário __ __ __ __ __ 10

Concurso TJ Acre – Vagas comarca Xapuri

CARGOS/ÁREA/ESPECIALIDADE AC1 PcD2 N3 I4 Total CR4 Analista Judiciário – Área Judiciária/Direito (área judicial) 1 __ __ __ 1 10 Analista Judiciário – Área Judiciária/Oficial de Justiça __ __ __ __ __ 10 Técnico Judiciário/Técnico Judiciário __ __ __ __ __ 10

Legenda:

1AC – Ampla Concorrência

2PcD – Pessoa com Deficiência

3N – Negra/o

4I – Indígena

CR4 – Cadastro de Reserva

Requisitos dos cargos

Acompanhe os requisitos para concorrer a cada um dos cargos:

Cargos Requisitos Técnico Judiciário – Agente de Polícia Judicial Diploma de conclusão de ensino médio completo. Técnico Judiciário – Técnico em Microinformática Diploma de conclusão de ensino médio completo. Técnico Judiciário – Técnico Judiciário Diploma de conclusão de ensino médio completo. Técnico Judiciário – Técnico em Segurança do Trabalho Diploma de conclusão de ensino médio completo, acrescido de curso técnico na área. Analista Judiciário – Analista de Banco de Dados Diploma de conclusão de curso superior específico na área de Tecnologia, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver. Analista Judiciário – Analista de Ciência de Dados Diploma de conclusão do curso superior na área de Tecnologia, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver. Analista Judiciário – Analista de Infraestrutura de TI Diploma de conclusão do curso superior na área de Tecnologia, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver. Analista Judiciário – Analista de Redes de Computadores Diploma de conclusão do curso superior na área de Tecnologia, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver. Analista Judiciário – Analista de Monitoramento de TI Diploma de conclusão do curso superior na área de Tecnologia, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver. Analista Judiciário – Analista de Negócios de TI Diploma de conclusão do curso superior na área de Tecnologia, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver. Analista Judiciário – Analista de Projetos de TI Diploma de conclusão do curso superior na área de Tecnologia, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver. Analista Judiciário – Analista de Segurança da Informação Diploma de conclusão do curso superior na área de Tecnologia, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver. Analista Judiciário – Analista de Sistemas Diploma de conclusão de curso superior específico na área de Tecnologia, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver. Analista Judiciário – Analista de Suporte Diploma de conclusão de curso superior específico na área de Tecnologia, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver. Analista Judiciário – Web Designer Diploma de conclusão de curso superior específico na área de Tecnologia, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver. Analista Judiciário – Administrador Diploma de conclusão do curso superior em Administração, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver. Analista Judiciário – Arquiteto Diploma de conclusão do curso superior em Arquitetura, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver. Analista Judiciário – Arquivista Diploma de conclusão do curso superior em Arquivologia, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver. Analista Judiciário – Comunicação Social Diploma de conclusão do curso superior em Comunicação Social, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver. Analista Judiciário – Contador Diploma de conclusão do curso superior em Contabilidade, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver. Analista Judiciário – Direito (Área Administrativa) Diploma de conclusão do curso superior em Direito, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver. Analista Judiciário – Economista Diploma de conclusão do curso superior em Economia, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver. Analista Judiciário – Educador Físico Diploma de conclusão do curso superior em Educação Física, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver. Analista Judiciário – Enfermeiro Diploma de conclusão do curso superior em Enfermagem, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver. Analista Judiciário – Engenheiro Civil Diploma de conclusão do curso superior em Engenharia Civil, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver. Analista Judiciário – Engenheiro Eletricista Diploma de conclusão do curso superior em Engenharia Elétrica, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver. Analista Judiciário – Engenheiro Mecânico Diploma de conclusão do curso superior em Engenharia Mecânica, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver. Analista Judiciário – Estatístico Diploma de conclusão do curso superior em Estatística, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver. Analista Judiciário – Fisioterapeuta Diploma de conclusão do curso superior em Fisioterapia, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver. Analista Judiciário – Médico Diploma de conclusão do curso superior em Medicina, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver. Analista Judiciário – Odontólogo Diploma de conclusão do curso superior em Odontologia, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver. Analista Judiciário – Pedagogo Diploma de conclusão do curso superior em Pedagogia, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver. Analista Judiciário – Psicólogo Diploma de conclusão do curso superior em Psicologia, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver. Analista Judiciário – Serviço Social Diploma de conclusão do curso superior em Serviço Social, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver. Analista Judiciário – Direito (Área Judicial) Diploma de conclusão do curso superior em Direito, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver. Analista Judiciário – Oficial de Justiça Diploma de conclusão do curso superior em Direito, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver.

Cargos vagos

De acordo com o informações do Portal da Transparência do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, são 1.262 cargos vagos, sendo:

Analista Judiciário – (diversas especialidades) 748 cargos vagos;

Técnico Judiciário – (diversas especialidades)- 514.

Os dados são de abril de 2023.

Concurso TJ Acre: carreira

A Lei Complementar nº 258, de 29 de janeiro de 2013 dispõe sobre o Plano de Cargos e Carreiras do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.

De acordo com o documento, o desenvolvimento nas carreiras são realizados por meio de progressão e promoção:

Progressão é a passagem do servidor da referência vencimental em que se encontra para a seguinte, dentro da mesma classe da carreira;

Promoção é a passagem do servidor da última referência vencimental da classe em que se encontra para a primeira referência da classe seguinte.

O interstício é de 18 meses.

Ainda será possível ter acesso aos seguintes adicionais:

AE – CAP. (AE- Capacitação) – Devida aos servidores que adquirem horas de ações de capacitação previstas no plano anual de capacitação do Poder Judiciário;

AE – ESP. (AE – Especialização) – Voltada para os servidores que adquirem certificado de especialização, título de mestre e título de doutor.

Concurso TJ Acre: etapas de prova

Os candidatos serão avaliados por três etapas: prova objetiva, prova discursiva/redação e avaliação de títulos.

Prova objetiva

A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o grau de conhecimento teórico do(a) candidato(a) necessário ao desempenho do cargo e valerá 100,0 (cem) pontos.

As questões da prova serão do tipo múltipla escolha com 4 (quatro) alternativas (A, B, C, D), das quais apenas uma é correta.

Prova discursiva

A Prova Discursiva será eliminatória e classificatória, sendo eliminado(a) do concurso o(a) candidato(a) que não obtiver, no mínimo, 60,0 (sessenta) pontos.

Avaliação de títulos

A Avaliação de Títulos é classificatória, pois não eliminará candidatos(as) que não apresentarem quaisquer títulos.

Último concurso TJ Acre

O último certame foi publicado em 2012, foram oferecidas vagas para analista de sistemas (4); analista de suporte (2); assistente social (14); bibliotecário (1); contador (3); psicólogo (12); técnico em administração (1); técnico em comunicação social (1); técnico judiciário (49); auxiliar judiciário (13); motorista (2); e técnico em microinformática (3).

Analista Judiciário – área judiciária

Jornada de trabalho: 40h

Principais atribuições: – compreende os serviços realizados privativamente por bacharéis em Direito, abrangendo conciliação, processamento de feitos, além de análise e pesquisa de legislação, doutrina e repertório de jurisprudência, elaboração de pareceres jurídicos e assessoramento a magistrados.

Analista Judiciário – especialidade oficial de justiça

Jornada de trabalho: 40h

Principais atribuições: compreende os serviços realizados privativamente por bacharéis em Direito, abrangendo execução de mandados, citações, intimações, notificações e outras diligências emanadas dos magistrados, avaliação de bens, inventários, lavraturas de termos de penhora e termos de certidões, condução de testemunhas nos casos previstos em lei e outros atos próprios ao processo judicial.

Analista Judiciário – área técnico-administrativa

Jornada de trabalho: 40h

Principais atribuições: compreende atividades de natureza técnica, realizadas por graduados em cursos de nível superior, com formação ou habilitação específica, relacionadas ao planejamento, organização, coordenação, supervisão, controle e execução de tarefas relativas à gestão estratégica de recursos humanos, materiais e patrimoniais.

Técnico Judiciário – área judiciária

Jornada de trabalho: 40h

Principais atribuições: compreende atividades de nível intermediário, de natureza processual, referentes à execução de tarefas judiciárias relacionadas ao atendimento aos magistrados e às partes, à tramitação dos feitos, à realização de abertura e encerramento de audiências, às chamadas das partes, dos advogados e das testemunhas, à conciliação, à guarda e conservação de bens e processos e outras atividades judiciárias correlatas.

Técnico Judiciário – área judiciária

Jornada de trabalho: 40h

Principais atribuições: compreende atividades de nível intermediário, de natureza técnica, referentes à execução de tarefas de apoio administrativo relacionadas a recursos humanos, materiais e patrimoniais; contabilidade e finanças públicas, auditoria e controle interno; serviços de precatórios

Etapas de provas

Os candidatos aos cargos do concurso TJ Acre foram avaliados em 3 etapas, sendo elas: prova objetiva de conhecimentos básicos, de conhecimentos específicos e discursiva.

Prova objetiva

Os candidatos que concorreram a vagas de ensino médio e superior precisaram realizar prova objetiva com 50 questões de conhecimento básico e 70 de conhecimentos específicos.

Prova discursiva

A prova discursiva teve a pontuação de 10 pontos e consistiu na redação de um texto dissertativo.

Critérios para aprovação no concurso TJ Acre

Para a classificação, os candidatos precisaram tirar pelo menos 25 pontos na prova de conhecimentos básicos e 35 em específicos. Ou seja, ao todo foi necessário obter pelo menos 60 pontos. Na prova discursiva o mínimo era 5, de 10 pontos.

Resumo do concurso TJ Acre