Concursos públicos: eventos e aulas gratuitas deste sábado

Concurso Nacional Unificado: você já conhece o “Enem” dos concursos?

O Concurso Nacional Unificado (CNU) é uma grande oportunidade para quem deseja ingressar na carreira pública federal em 2024!

Ofertando mais de 6 mil vagas para diversas carreiras, incluirá a aplicação de provas por segmentos, permitindo que o candidato concorra a mais de um cargo por prova realizada!

O edital CNU tem previsão de publicação para o dia 10/01.

Confira todos os detalhes do Concurso Nacional Unificado!

Concursos Públicos: agenda do dia de aulas – Matutino e Vespertino

Concurso SEFAZ AC — Maratona de Exercícios — Cebraspe

As provas da Secretaria de Fazenda do Estado do Acre serão aplicadas em março de 2024. Fique por dentro dos padrões de cobrança da banca Cebraspe em matérias essenciais para a aprovação!

8h: Direito Tributário com Maria Christina

9h: Direito Administrativo/Direito Constitucional com Samuel Marques

10h: Matemática Financeira com Sérgio Carvalho

40º Exame OAB — 1ª fase — Maratona Começando do Zero

O 40º Exame de Ordem está com edital publicado e as inscrições poderão ser realizadas no período de 08 a 16 de janeiro de 2024. Participe da maratona de conhecimentos para a 1ª fase com os professores do Gran.

8h: Direito Empresarial com Renato Borelli

8h45: Direito Processual Penal com Lorena Ocampos

9h15: Direito Processual do Trabalho com Aryanna Linhares

10h: Direito Civil com Roberta Queiroz

10h45: Direito Administrativo com Nilton Coutinho

11h15: Direito do Trabalho com Rafael Tonasi

12h: Direito Penal com Michelle Tonon

12h45: Direito Processual Civil com Raquel Bueno

13h15: Direito Constitucional com Ana Paula Blazute

14h: Ética e Estatuto com Maria Christina

14h45: Direito Tributário com Maria Christina

Finalize a sua preparação para as provas da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso do Sul, aplicadas amanhã (07/01).

8h: Língua Portuguesa com Lucas Lemos e Ivan Lucas

9h: Direito Administrativo com Nilton Coutinho

10h: Noções Básicas de Informática com Fabrício Melo

11h: Matemática com Josimar Padilha

12h: Direito Constitucional com Samuel Marques

13h: Ética no Serviço Público com Glauber marinho

14h: Atualidades com Rebecca Guimarães

As provas da nova seleção do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará serão aplicadas neste domingo (07/01)! Revise conhecimentos essenciais para conquistar a aprovação!

8h: Matemática e Raciocínio Lógico com Marcelo Leite

9h: Direito Militar com Leandro Antunes

10h: Língua Inglesa com Roberto Witte

11h: Direito Administrativo com Renato Borelli

12h: Língua Portuguesa com Lucas Lemos

13h: Química com André Martini

14h: Biologia com Ariadne Branco

15h: Física com Rodrigo Cavalcanti

Descubra quais são as funções e responsabilidades do representante de turma no ambiente acadêmico com os professores Núbia de Paula, Stella Rocha, Elaine Schwab e Miguel Carvalho.

Horário: 9h

Fique por dentro dos principais tópicos abordados pela Cesgranrio em Interpretação de Texto e veja como podem ser cobrados na prova do CNU com a professora Tereza Cavalcanti.

Horário: 9h

O novo edital da Agência Nacional de Vigilância Sanitária está previsto para o mês de janeiro! Aprofunde-se em conhecimentos essenciais para a aprovação com a maratona de hoje!

9h: Aspectos históricos VISA/ANVISA com Fernanda Feitosa

10h: Legislação Sanitária com Pollyana Lyra

11h: SUS com Natale Souza

12h: Análise de riscoc com Benefran Bezerra

Relembre e explore os artigos mais relevantes em Direito Civil, com foco na 2ª Fase do Exame de Ordem com a professora Patrícia Dreyer.

Horário: 10h

Foque no desenvolvimento e aprimoramento das teses de Direito Material em Direito Civil, peça-chave para o sucesso nessa etapa decisiva do Exame com a professora Patrícia Dreyer.

Horário: 11h

Fique por dentro das principais súmulas e julgados relevantes, cobrados em 2023.

12h: Direito Civil com Patrícia Dreyer

19h: Direito Penal com Rodrigo Pardal

Concursos Públicos: agenda do dia de aulas – Noturno

Aprofunde os seus conhecimentos em Auditoria Contábil com a professora Ellen Verri e conquiste a sua aprovação no Exame de Suficiência em 2024.

Horário: 19h

Concursos Públicos: agenda do dia de aulas – Materiais gratuitos

