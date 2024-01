Confira o horóscopo para todos os signos nesta quarta; veja aqui

O milo da semana desafia os ansiosos e agitados a levar, em meio a tanto fervor, um pouco de harmonia e de doçura a tudo isso. Que tal encontrar um oásis para se presentear, mesmo que o dia esteja repleto de metas e cobranças a serem atingidas? Nesta quarta-feira, dia 18, é hora de transformar a agitação em puro deleite.

O contexto astrológico que permite essa ousadia contempla a Lua Nova – já praticamente Lua Crescente – avançando a todo vapor, no energético signo de Áries – engatando uma harmonia bastante providencial com o planeta Vênus, no signo de Sagitário. Assim, com o ímpeto de fazer tudo com muita força e motivação, é possível se agradar um pouco, buscando os pequenos prazeres capazes de aliviar as tensões do dia a dia.

Até porque o céu segue bastante ambicioso e cheio de vontade de realizar metas na prática. Afinal, são os últimos dias do Sol capricorniano ao passo em que os planetas Marte e Mercúrio também estão no signo de Capricórnio. Dessa maneira, não falta estímulo à porção mais workaholic que existe dentro de cada indivíduo.

No entanto, o contato amistoso entre a Lua e Vênus ajuda a quebrar um pouco o caráter austero e o tom executivo. Por isso, o dia pede aquela quebra na rotina para um bom café, um lanchinho entre amigos, um escape para uma sessão de massagem ou qualquer coisa que dê um toque lúdico e prazeroso ao trabalho.

Porque, afinal, a vida não pode ser feita só de obrigações. Assim, por mais corrida que esteja a agenda, permita-se um pouco de curtição. Não precisa ser nada muito sofisticado ou trabalhoso, mas apenas algo que afague os sentidos para a vida fazer mais sentido!

Observe: próxima de chegar aos 50% do corpo iluminado, a Lua Nova está praticamente Lua Crescente. Visível na porção Oeste do céu, já bastante alta depois do pôr do Sol, a rainha da noite nos fará companhia até por volta das 23h30, quando ficará abaixo do horizonte. Em meio à Constelação de Peixes, o nosso satélite natural estará próximo de Alpherg, a estrela Eta desse conjunto estelar. Se aproximando do planeta Júpiter, em meio à Constelação de Áries, a Lua também estará alinhada a Acamar, a estrela Thetha da Constelação de Eridanus.

Áries: seja criativo sem perder a ação e a autenticidade, ariano. O céu pede que você tenha iniciativas bem equilibradas.

Touro: você está bastante intuitivo, taurino. Use isso a seu favor, evitando somente absorver demais as influências do ambiente à sua volta.

Gêmeos: pense no futuro, mas não perca a conexão com o presente, geminiano. É importante que você cuide das suas questões de maneira bem organizada.

Câncer: exerça a sua liderança sem deixar a diplomacia de lado, canceriano. É importante que você consiga dar passos firmes em direção ao que você quer.

Leão: ouse um pouco mais, leonino. É importante que você consiga agir de maneira bem embasada, sempre disposto a ampliar os seus horizontes.

Virgem: esteja aberto às mudanças, sem se desconectar da sua intuição, virginiano. É importante que você esteja próximo de quem vale a pena.

Libra: fale o que pensa sem rodeios, libriano. Aliás, aproveite para se declarar para as pessoas e parcerias que devem ser cultivadas.

Escorpião: organize-se, escorpiano. É importante que você esteja mais conectado com o seu corpo e até com a sua saúde.

Sagitário: mesmo que o dia esteja bastante corrido, é importante encontrar espaço para descontrair, sagitariano. Faça algo por você.

Capricórnio: não deixe os temas domésticos e familiares de lado, capricorniano. É fundamental que você esteja bem na sua intimidade.

Aquário: ouça mais antes de falar, aquariano. É preciso organizar bem as ideias para não tirar conclusões precipitadas sobre as coisas.

Peixes: cuide das suas finanças e evite gastos excessivos ou desnecessários, pisciano. O astral pede mais atenção aos seus recursos.