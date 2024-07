Influenciadora acreana vira correspondente oficial das Olimpíadas de Paris; entenda

A cada quatro anos, as Olimpíadas fazem os olhos do planeta virarem para a cidade em que acontecem. Dos tempos para o papiro, ao rádio, entrando na TV, hoje, em 2024, as telas dos celulares estão a todo vapor. Raquel Mércia será a única influenciadora acreana a cobrir, de forma oficial, os jogos deste ano.

Por meio da agência de influencers, Ragatanga, no projeto “Latiala” – que significa “sorrir” no iorubá -, Mércia estará, junto com outras personalidades de diversas regiões estarão nas competições, compartilhando as vitórias e os caminhos de cada atleta.

“Pronta para começar uma das jornadas mais incríveis da minha vida. Obrigada, Deus, por ter me dado forças para trabalhar todos os dias e poder realizar meus sonhos mais ousados. Obrigada por me dar uma rede de apoio tão maravilhosa com família e amigos incríveis! […] Obrigada, meu Acre, galera que me segue, que gosta do meu conteúdo […] Paris, aí vou eu!”, publicou.

Latiala

Com parceria com plataformas como Deezer, Olympicus, Globoplay e Embratur, o projeto promete levar muita diversidade a quem quiser ver as Olímpiadas nas redes sociais:

“Será uma cobertura muito plural, com sotaques diferentes. É um projeto que está a cara do Brasil, vai levar a brasilidade. Objetivo é a realização de sonhos, indo com cinco perfis que nunca saíram do País. Levamos o lado em que cada um se destaca. Raquel, no esporte. Naetê sobre onde dar rolê. O casal (Michele e Maurício) fala sobre moda e viagem”, descreve Dai Rocha, fundadora da agência, ao Estadão.