Endrick decide e Brasil vence Bolívia na estreia do Pré-Olímpico

Os garotos do Brasil estrearam com o pé direito no Torneio Pré-Olímpico para os Jogos de Paris. Nesta terça-feira (23/1), os comandados de Ramon Menezes bateram a Bolívia por 1 x 0, gol marcado por Endrick, atacante do Palmeiras.

Agora, o time brasileiro volta a campo na sexta-feira (26/1), para enfrentar a Colômbia, às 20h (horário de Brasília). Com o resultado, o Brasil assumiu a segunda posição do Grupo A, atrás do Equador, que venceu a Colômbia por 3 x 0 e lidera a chave.

O gol do Brasil saiu logo no início do jogo. Aos 4 minutos, John Kennedy, do Fluminense, escorou de cabeça para Endrick. O avante do Palmeiras colocou na frente da zaga da Bolívia, e, cara a cara com o goleiro, chutou colocado para abrir o placar, marcando o primeiro tento do Brasil na competição.

Apesar do gol relâmpago, a Seleção Brasileira não fez um bom jogo e criou poucas chances de ampliar o marcador no restante do duelo. Na segunda etapa, Ramon Menezes lançou Maurício, do Internacional, e Gabriel Pec.

O time melhorou e chegou a marcar novamente com Endrick, mas a arbitragem viu impedimento do camisa 9. Assim, o jogo terminou mesmo com a vitória pelo placar mínimo para os brasileiros.

Ainda deu tempo do brasileiro Antônio Carlos Zago, da Bolívia, ser expulso.