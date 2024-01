Ex-prefeitos surgem como favoritos e preocupam gestores que disputam reeleição

As eleições municipais deste ano devem trazer de volta nomes já conhecidos dos eleitores na disputa pelas Prefeituras. O retorno deles preocupa, inclusive, os gestores atuais. Acontece que boa parte lideram as últimas pesquisas de intenção de votos e prometem balançar o jogo político na capital e no interior.

Um ex-petista progressista

É o caso do ex-prefeito de Tarauacá, Rodrigo Damasceno, atualmente no Progressistas. De acordo com os números da Pesquisa Delta, Rodrigo lidera na espontânea, com 16,7% e, na estimulada, com 53,2%. Ele está à frente da atual prefeita do município, Maria Lucinéia, do PDT, que aparece com 24% em outro cenário. Damasceno já foi prefeito e agora surge como candidato do governador Gladson Cameli e da deputada federal Socorro Neri. O caminho é cada vez mais estreito para a reeleição de Néia.

Caminho difícil

Além disso, a prefeita ainda precisa lidar com outro ex-prefeito do município que volta à disputa pelo cargo: Vando Torquato, que já foi gestor do município por dois mandatos. Ele, inclusive, é o único prefeito desde 2008 que conseguiu se reeleger. A candidatura de Torquato é uma articulação do deputado estadual Tanízio Sá. Ele deixou o Progressistas, partido do governador Gladson Cameli.

Chame Chame

Outro caso de ex-prefeitos como favoritos, é o de Marcus Alexandre, que disputa um 3º mandato em Rio Branco, desta vez pelo MDB. Na última pesquisa Real Big Data, o ex-petista lidera o ranking com 31%. O atual prefeito Tião Bocalom, que disputa a reeleição, surge em 2º lugar, com 27%.

De olho nos Hassem

Ainda no MDB, um nome preocupa a atual prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem: a da ex-prefeita Leila Galvão. Embora Hassem não dispute uma reeleição por já ter dois mandatos seguidos, ela pretende emplacar a candidatura da chefe de Gabinete da Prefeitura, Sully Guimarães. Ainda não há pesquisa divulgada em Brasiléia, mas o nome de Leila sempre é um dos mais lembrados entre a população do município. Mas é bom lembrar: Fernanda fez dois mandatos com pouquíssimos erros e deixa o cargo com uma aprovação jamais vista em Brasiléia.

De volta ao jogo

Em Jordão, município isolado do Acre, o ex-prefeito Elson Farias (PCdoB) é um dos nomes fortes na disputa pelo cargo. Ele deve fazer um embate com o atual prefeito Naudo Ribeiro, recém-filiado ao Progressistas, partido do governador Gladson Cameli.

Terra do amendoim

A poucos quilômetros de Rio Branco, o município de Senador Guiomard promete aquecer a política nas próximas semanas. É que o nome do ex-prefeito André Maia, pode ser colocado na disputa pela Prefeitura. A entrada de Maia no jogo preocupa a atual prefeita Rosana Gomes do Progressistas. Ela já conseguiu tirar da jogada a professora Branca Menezes, que já foi vice-prefeita e poderia disputar o cargo pelo PSDB. André Maia pode concorrer ao cargo pelo MDB, que busca oficializá-lo como candidato.

Dois carnavais não são um problema

Há quem diga que é nagativo para Rio Branco ter dois carnavais. Discordo. Numa cidade que carece de eventos e a cultura precisa de investimentos, especialmente os artistas locais, toda e qualquer festividade é bem-vinda. Não sei se os organizadores erraram ou acertaram do ponto de visto da logística. O fato é que a economia, os pequenos empreendedores e fazedores de cultura agradecem!

Falando em cultura…

As entidades que cuidam das atividades culturais de todo o Acre devem se movimentar o mais urgente possível para não deixar morrer o que ainda temos de preservado e pode ser resgatado para transformar o Estado num caldeirão de cultura. História, gente competente e artistas incríveis nós temos por aqui. Falta incentivo!