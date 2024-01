Exclusivo: empresário confirma show da Banda Djavú no interior do Acre; veja data e local

Um dos fenômenos dos anos 2000, a Banda Djavú, composta pelos vocalistas Geandson Rios e Keuyte Moreno, tem show confirmado no município de Feijó, no Acre. O empresário Iuri Silva é o responsável pela contratação da banda, que se apresentará na Casa da Picanha Feijó, localizada na rua Hermenegildo Macambira, no bairro Cidade Nova.

Em conversa com a coluna de Douglas Richer, do site ContilNet o empresário contou que já está preparando toda a estrutura para receber a mega atração nacional: “Vamos proporcionar um ambiente seguro e com estrutura de qualidade aos nossos clientes. Além do espaço disponível, também será interditada a rua para maior conforto dos pedestres na frente do show”, relatou o empresário ao ContilNet.

Iuri Silva revelou com exclusividade à coluna de Douglas Richer que o show acontecerá no dia 28 de abril e, em breve, serão disponibilizadas mais informações sobre ingressos.

Veja a apresentação da banda: