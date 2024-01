Exclusivo: Prefeitura realizará Carnaval no centro de Rio Branco e anuncia retorno de festa nos bairros

Em uma entrevista exclusiva ao site ContilNet nesta manhã de quinta-feira (11), o presidente da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), Anderson Nascimento, confirmou que a Prefeitura Municipal de Rio Branco, sob a gestão do prefeito Tião Bocalom, realizará o tradicional carnaval 2024. O evento terá como palco a Avenida Getúlio Vargas, entre a esquina da Prefeitura de Rio Branco e a Biblioteca Pública.

A decisão sobre o local foi tomada durante uma reunião na manhã desta quinta-feira (11). Outro detalhe revelado ao ContilNet tem a ver com os carnavais de rua.

A Prefeitura está desenvolvendo um ‘kit apoio’ para viabilizar a festa também nos bairros da capital acreana. Este kit consistiria em apoio financeiro para os eventos, ainda em fase de planejamento pela equipe do prefeito. Este ano, a festa no centro da cidade não terá parceria com o Governo do Estado Acre.

Veja imagens da última edição da festa no Acre:

Fotos: Val Fernandez