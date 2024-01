Homem é assassinado a tiros na zona rural de Sena Madureira

Na tarde de hoje (24), a pacata região do Rio Purus, mais precisamente no Seringal Rampado, foi abalada por um trágico incidente. Um homem, identificado até o momento como Nena, foi vítima de disparos de arma de fogo nas costas, em circunstâncias ainda não esclarecidas.

As informações preliminares indicam que o crime ocorreu pela parte da tarde. Nena, cuja imagem está circulando, é a pessoa identificada como a vítima no trágico episódio. As autoridades pedem a colaboração da população para fornecer informações adicionais que possam auxiliar nas investigações.