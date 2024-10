Liam Payne: último show no Brasil foi em festa milionária de debutante

O cantor e ex-integrante da banda One Direction Liam Payne se apresentou no Brasil pela última vez em 2021, em uma festa de 15 anos, em Goiânia (GO). Ele morreu nesta quarta-feira (16/10), em Buenos Aires, Argentina, após cair do 3º andar de um hotel onde estava hospedado.

Além de Liam, os artistas Zeeba e Felipe Araújo também se apresentaram na festa de debutante da jovem Amanda Callegari, filha dos empresários Marcelo Rocha da Silva e Giselle Callegari. Na época, foi divulgado que o show de Payne custou mais de R$ 1,6 milhões.

Veja:

Morte de Liam Payne

Liam Payne, ex-integrante do One Direction, foi encontrado sem vida no hotel CasaSur, em Buenos Aires, Argentina, nesta quarta (16/10).

O cantor de 31 anos teria falecido após uma queda do terceiro andar do prédio, o que representa uma altura de aproximadamente 13 a 14 metros.

Alberto Crescenti, diretor do Sistema de Atenção Médica de Emergência (SAME), informou que a morte foi instantânea, conforme relatos da imprensa local

Poucos minutos antes de sua morte, Liam havia feito várias publicações em seu Snapchat. Em uma delas, ele aparece ao lado de sua namorada, Kate Cassidy.

Quem foi Liam Payne

Liam James Payne ganhou notoriedade mundial como membro da famosa banda britânica One Direction. Sua trajetória musical começou em 2010, quando participou do programa The X Factor e rapidamente chamou a atenção dos jurados.

Foi a cantora Nicole Scherzinger quem sugeriu que Liam fosse agrupado com outros quatro competidores para formar uma boy band.

Assim, ele se uniu a Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan e Louis Tomlinson, dando origem ao One Direction.

A banda foi apoiada por Simon Cowell, também jurado do programa, e, apesar de terminarem em terceiro lugar, o grupo conquistou uma enorme base de fãs ao redor do mundo.

Em 2011, lançaram o primeiro álbum de estúdio, Up All Night, que debutou no topo da parada Billboard 200. O single “What Makes You Beautiful” catapultou os cinco integrantes à fama internacional.

Despedida dos fãs

Após a trágica notícia, fãs de Liam Payne se reuniram em frente ao hotel CasaSur para prestar homenagens.

Em um clima de luto, acenderam velas, aplaudiram e cantaram músicas da One Direction, como “If I Could Fly”, “Moments” e “Story of My Life”, celebrando o legado do cantor.