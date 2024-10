Fã de Liam Payne, apresentadora Maísa relembra entrevista: “No meu coração”

A apresentadora Maísa Silva, 22, utilizou as redes sociais para lamentar a morte do cantor Liam Payne, 31, e relembrar de seu encontro com o artista. O ex-integrante do One Direction faleceu nesta quarta-feira (16), após cair do terceiro andar de um hotel no bairro de Palermo, em Buenos Aires, na Argentina.

“Descanse em paz, Liam Payne. Nunca vou esquecer do dia em que pude entrevistar um dos cantores que fez parte da trilha sonora da minha infância e adolescência, esse momento estará pra sempre no meu coração. Descanse em paz e obrigada por tudo”, citou em sua legenda.

O músico ficou conhecido por integrar a boyband One Direction, entre os anos de 2010 e 2016. Em 2014, ele veio ao lado da banda para o Brasil, onde realizaram três apresentações no Rio de Janeiro e em São Paulo.

A causa da sua morte continua sendo investigada pelas autoridades argentinas. Liam deixa um filho de 5 anos, Bear Payne, fruto de seu relacionamento com a cantora Cheryl Cole. Os dois se separaram em 2018. Ao longo de sua vida, ele se envolveu em outros relacionamentos e recentemente, estava namorando a modelo Kate Cassidy, 37.