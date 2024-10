Caso O. J. Simpson, que impactou irmãos Menendez, vai virar série

O assassinato de Nicole Brown, ex-mulher de O.J. Simpson, vai virar série documental no canal Lifetime. O caso do jogador de futebol voltou ao foco após a Netflix lançar a série Monstros: Irmãos Menendez e abordar o impacto que Simpson teve no caso dos dois.

O jogador de futebol americano assassinou a ex-mulher e um amigo dela em 1994 e o julgamento do crime foi um dos mais midiáticos da história, mas resultou em sua inocência. A série documental estreia em 3 de novembro.

Entenda

Lyle e Erik Menendez, condenados pelo assassinato dos pais, conheceram O.J. na década de 1970 por meio do pai, José Menendez. O homem foi responsável por negociar um contrato do jogador de futebol com a empresa em que trabalhava.

No documentário The Menendez Murders: Erik Tells All, de 2017, Erik Menendez aponta que a inocência de Simpson prejudicou significativamente o julgamento dos irmãos.

Na produção, Erik sugere que o Departamento de Justiça do Condado de Los Angeles precisava condenar alguém após inocentar O.J., se preocupando mais em no veredito do que na justiça.

Além disso, há uma cena na série da Netflix em que Erick aparece aconselhando O.J, que chega a ocupar uma cela ao lado da sua na prisão.