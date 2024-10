Ligação para emergência relata Liam Payne drogado e destruindo hotel

“Temos um hóspede dr0gado que está destruindo todo o quarto”, disse o homem, que não foi identificado.

A ligação, no entanto, reforçou os rumores de que Liam estava sob efeito de substâncias momentos antes do trágico incidente. As circunstâncias exatas da m0rte ainda estão sendo investigadas, mas a divulgação da chamada trouxe novos elementos à história, que continua a ser apurada.

A notícia gerou uma onda de choque entre fãs brasileiros e colegas da indústria musical, que lamentaram a perda do artista.

Morre Liam Payne, ex-One Direction, aos 31 anos

Liam Payne, ex-vocalista do One Direction, morreu nesta quarta. Ele teria caído do terceiro andar do hotel Casa Sur, localizado em Buenos Aires, na Argentina. A informação foi confirmada pelos jornais La Nacion e Clarín.

A polícia teria sido acionada para conter um homem agressivo que poderia estar sob influência de drogas ou álcool. No local, os agentes confirmaram a morte e, agora, investigam se foi suicídio ou um acidente.

Revelado no show de talento The X factor, Liam James Payne fez parte do One Direction ao lado de Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan e Harry Styles. Dois anos após o fim da banda, em 2015, ele lançou a carreira solo com o single Strip That Down.