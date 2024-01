Influenciadora tem casa invadida após mostrar dinheiro em vídeo

Depois de mostrar em suas redes sociais uma caixa com R$ 12 mil que havia sacado em um banco, uma influenciadora digital de Anápolis, em Goiás, teve a casa invadida e o dinheiro levado pelo invasor.

Ela denunciou o incidente em um vídeo, onde mostrou os móveis e roupas revirados. Uma televisão e perfumes importados também foram roubados.

No primeiro vídeo, publicado na terça-feira (9/1), a mulher mostrou as notas de dinheiro enroladas e amarradas com elásticos, dentro da caixa. Ele seria usado para comprar um carro, segundo a publicação. Na quarta-feira (10/1) ela saiu de casa, retornando no dia seguinte.