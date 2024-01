Luisa Mell revela o que aconteceu com homem ensanguentado em Ilhabela

Luisa Mell revelou o que aconteceu com o homem ensanguentado em Ilhabela. A defensora dos animais publicou um vídeo, desesperada, e mostrando o rapaz no chão. Como o Samu não estava indo ao local, ela fez um procedimento para tentar estancar o sangue.

Ao Leo Dias, a famosa explicou que está em um condomínio no litoral de São Paulo e que o cachorro do enteado entrou no local em que o homem estava. Mell contou que já o encontrou no chão, aparentemente embriagado e que tinha se machucado com pedaço de vidro. “Ele estava com o braço rasgado em dois lugares”, disse.

“Eu fiz o que tinha que fazer”, completou a defensora dos animais, que conseguiu ajuda do Samu após fazer o apelo nas redes sociais.