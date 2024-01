“Não lembro se matei”, diz acusado de assassinar ex-companheira de 16 anos a facadas

Nesta semana, o acusado de matar uma jovem de 16 anos com 18 facadas no município de Tarauacá, teve a prisão preventiva pelo Ministério Público do Acre. Antes, em depoimento, José Francenildo Costa, conhecido como “Moreno da Banca”, prestou depoimento e alegou que estava bêbado e não lembra de ter cometido o crime.

“A gente se encontrou e não lembro de quase nada, tinha bebido e não lembro. Não lembro direito [de ter matado a vítima]. Não lembro se matei ela, se ela morreu. Não lembro”, disse em trecho do depoimento.

O acusado também alegou que não lembrava de estar com uma arma branca, utilizada na hora do crime. Além disso, José Francinildo já possui uma condenação por ter assassinado outra mulher, em Feijó. Ele usava tornozeleira eletrônica, mas cortou o equipamento e estaria vivendo com a adolescente em Tarauacá.

Inicialmente, a polícia havia informado que a vítima tinha 17 anos, o que foi corrigido nesta semana. A informação correta é que a adolescente tinha apenas 16 anos.

Relembre o caso

Segundo informações, a adolescente foi perseguida pelo companheiro, que desferiu golpes de faca nas costas, no braço direito, no esquerdo e no seio da jovem.

SAIBA MAIS: Adolescente de 17 anos é brutalmente assassinada pelo companheiro com 18 facadas; vídeo

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender a ocorrência, mas a vítima já se encontrava morta. uma equipe da Polícia Civil realizou imediatamente as buscas, conseguindo localizar o autor na BR-364 sentido Feijó a cerca de 14 km de distância da cidade de Tarauacá, próximo à ponte do Igarapé Esperança.