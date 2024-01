Polícia Militar prende quadrilha com armas, celulares e drogas no Segundo Distrito

Guarnições do 2º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) apreenderam quatro armas de fogo, mais de 80 munições, celulares, tabletes e drogas, em ocorrência na madrugada desta quarta-feira, 3, na região da Praia do Amapá e bairro Taquari. Três homens foram presos em flagrante, e quatro menores foram apreendidos na operação.

As guarnições faziam patrulhamento, por volta das 3h30, na região do 2º Distrito onde comumente ocorrem disputas de facções criminosas por territórios. Os militares observaram o momento em que um indivíduo tentou fuga correndo, e rapidamente fizeram um cerco no local e o prenderam com uma arma de fogo na cintura.

As equipes, então, fizeram buscas nas casas abandonadas do entorno, e nelas localizaram os 7 indivíduos. Eram quatro menores, um deles com 15 anos de idade, e três adultos, armados com duas pistolas, dois revólveres e um simulacro de arma de fogo, além de 82 munições intactas. Eles tinham também dezenas de celulares e tabletes, produtos de origem criminosa, e drogas.

A ocorrência foi finalizada na Delegacia de Flagrantes (Defla), de onde os envolvidos serão encaminhados à Justiça Criminal.