Pré-Olímpico: Brasil vence Colômbia por 2 a 0 e Ramon vê evolução

Ramon exaltou ainda a dupla de ataque da seleção, formada por Endrick e John Kennedy, juntos fizeram todos os três gols do Brasil no Pré-Olímpico.

“Endrick é um jogador muito importante e promissor. Foi muito bom também o John Kennedy fazer o primeiro gol dele na competição. São jogadores que possuem vocação grande na parte ofensiva. Mas eu volto a falar: temos jogadores com histórico muito legal de seleção brasileira. Esses jogadores serão o futuro do futebol brasileiro e vão representar as cores do país”, disse.

Equador vem muito bem na competição. Duas vitórias e um empate. Tomou apenas um. Fez um ótimo jogo diante da Bolívia. Tem ótimos jogadores. Vamos estudar o adversário para a gente fazer um grande jogo. Primeiro vamos pensar no Equador. A Venezuela a gente sabe que é a anfitriã e tem a sua força. Tem ótimos jogadores também. Vem crescendo muito no cenário sub-17 e sub-20. Nos enfrentamos no Sul-Americano. Vi os dois jogos e é uma equipe que também joga para frente com jogadores técnicos. Uma ótima seleção”, afirmou

Quem também mostrou otimismo com o futuro da seleção no torneio foi o jovem jogador do Palmeiras, o atacante Endrick, que já balançou as redes em duas oportunidades. Ele também elogiou seu companheiro de ataque. “Deus pôde me colocar nesse momento para que eu jogasse com o John Kennedy. Sou fã dele, estar ao lado dele é muito bom, mas o time é um todo. Creio que vamos conquistar coisas grandes. O que queremos é levar o Brasil para as Olimpíadas, disse.

Já Gabriel Pec admitiu ansiedade da equipe no primeiro jogo. “Pude entrar de novo bem, ajudar a equipe com uma assistência. No primeiro jogo estávamos um pouco ansiosos, mas neste já mostramos a nossa qualidade. Agora é manter a sequência e, se Deus quiser, garantir a classificação para a próxima fase. Estou ansioso para fazer meu gol, não vou mentir, mas vai ser no tempo certo”, contou.

A seleção brasileira volta a campo na segunda-feira (29/1), quando encara o Equador, às 17h (horário de Brasília), no estádio Brigido Iriarte, em Caracas. A seleção de Ramon Menezes está na vice-liderança do Grupo A, com seis pontos, um atrás da equipe equatoriana, que soma sete, mas com um jogo a mais.