Quantas calorias dá para queimar durante o sexo? Descubra

Você é do time que adora fazer atividades aeróbicas ou musculação para queimar calorias? E se alguém te dissesse que existe uma prática bem mais divertida e que, de quebra, ainda turbina sua relação? Sim, fazer sexo é algo que queima bastante calorias e pode até valer por uma sessão de exercício.

A pergunta “quantas calorias eu queimo transando” foi uma das mais realizadas no Google em 2023, e a resposta pode surpreender: de acordo com um estudo feito pela Universidade de Montreal, no Canadá, os homens perdem cerca de 100 kcal, enquanto as mulheres eliminam 75 kcal, em sessões de 25 minutos de “rala e rola”.

De acordo com os cientistas, esse valor pode mudar, para mais ou para menos, a depender da respiração e do suor. Ou seja: um sexo mais “quente” pode, literalmente, emagrecer mais.

Não à toa, muitos famosos, como a atriz hollywoodiana Kate Hudson, afirmaram que são adeptos da atividade na intenção de perder peso.