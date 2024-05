Maria Eduarda Amaral e Eduardo Lopes celebram noivado intimista

Juntos desde 2018, a advogada Maria Eduarda Amaral e o fazendeiro Eduardo Lopes oficializaram o noivado no último sábado (25/5). O casal brasiliense levou um grupo de 90 convidados à Fazenda Santa Rita de Cássia, em Formosa, cujo noivo é proprietário, para uma agradável celebração no meio da tarde.

A escolha do local é mais que especial: foi na própria fazenda que Eduardo pediu a mão da amada, na virada do ano. “Queríamos um noivado intimista e cheio de significados. Decidimos que faríamos na fazenda, um lugar muito importante para família dele. Seria um evento com referências italianas, em homenagem à minha avó, de família italiana”, diz a noiva à Coluna Claudia Meireles.

Duda e Dudu (assim chamados carinhosamente pelos mais íntimos) posicionaram uma mesa única com 90 lugares aos pés dos pinheiros da sede. “Só convidamos as nossas famílias e os nossos padrinhos”, enfatiza Maria Eduarda.

O menu incluía mesa de antepastos, com charcutaria artesanal e leitões no rolete, ambos produzidos na granja da própria fazenda. Para beber, foram servidos whisky, espumante, vinho tinto e chope, além das opções de drinques do bar, que iam de Aperol e caipirinha a gim tônica. Os convidados também apreciaram drinques “on tap” do carrinho do Pipa Bar.

Durante a celebração, Vitória Pimenta da Veiga, melhor amiga da noiva, e Luís Augusto Catta Preta, melhor amigo do noivo, conduziram o brinde ao casal e a oração ao redor da imagem de Nossa Senhora da Graças, santa da qual a mãe da noiva, Susana Amaral, é devota.A dupla preparou, ainda, uma homenagem escrita a quatro-mãos e leu, em seguida, o hino ao amor-caridade cristão: 1 Cor 13,1-10.13.

Após a oração, Eduardo fez, novamente, o pedido de casamento à amada noiva diante de todos os amigos. Maria Eduarda, por sua vez, surpreendeu o companheiro com breves votos preparados por ela. O momento encheu os olhares de lágrimas.

A festividade foi embalada pelo cantor Betto Fernandes, que optou por canções clássicas de MPB e internacionais. Mais tarde, Gabriel Correa assumiu a trilha sonora e levou o melhor do sertanejo ao local. A celebração terminou com o DJ Hugo Drop.

“Foi realmente incrível. Estava tudo muito lindo. O dia estava perfeito: não tinha uma nuvem no céu, o pôr-do-sol foi lindíssimo e, para completar, a lua cheia nasceu e todo mundo ficou encantado. Os nossos amigos estavam animadíssimos. Foram mais de 12 horas de festa”, compartilha Maria Eduarda Amaral.

O grande dia, de subirem ao altar, já está marcado: será em 28 de junho de 2025, em Pirenópolis.

Felicidades ao lindo casal!