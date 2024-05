Porchat investe em casal inesperado com Sandy em Evidências do Amor

Após fazer sucesso nas salas de cinema, Fábio Porchat e Sandy levam a comédia romântica Evidências do Amor para a Max. Provando que mesmo os casais mais improváveis podem criar uma química de sucesso, o humorista e a cantora vivem Marco Antônio e Laura, que se conhecem e se apaixonam ao cantar juntos a icônica canção Evidências, eternizada pela dupla Chitãozinho & Xororó.

Porchat conversou com o Metrópoles sobre o filme e comentou sobre o casal improvável que formou com Sandy. Segundo o ator, a ideia era exatamente unir duas pessoas inesperadas e impressionar o telespectador. A produção estreia na Max nesta quarta-feira (29/5).

Assista a entrevista completa:

“Essa era a ideia, tentar juntar duas pessoas que a gente não desse match logo de cara. O desafio também era esse. Então a gente teve ensaio, a gente teve muita conversa. Eu lembro que assim que ela fechou o contrato, ela falou para mim: ‘Vamos nos conhecer, então, vem aqui para casa’”, revelou.

O humorista ainda exaltou a dedicação de Sandy e comentou sobre a “união de forças” dos diferentes nichos de fãs para fazer de Evidências do Amor um sucesso de audiência:

“Ela [Sandy] traz um tipo de público que talvez eu não traga e vice-versa. Quanto mais longe a gente conseguir chegar, quanto mais público a gente conseguir alcançar com esse filme, melhor. E a Sandy vai pra lugares como cantora, como ídola, que eu não chego e eu vou para áreas da comédia que ela não vai também.”

Dirigido por Pedro Antônio, que também assina o roteiro ao lado de Luanna Guimarães, Álvaro Campos e Fábio Porchat, Evidências do Amor é uma homenagem à música que há décadas toca os corações dos brasileiros, transformando-a no fio condutor de uma história de amor repleta de altos e baixos.

Mesmo um ano após o término, Marco Antônio (Porchat) se vê preso às suas lembranças com sua ex-namorada e toda vez que escuta Evidências, volta às situações do passado, especificamente as discussões que teve com sua ex.

Decidido a se livrar dessas lembranças indesejadas, ele embarca em uma missão para corrigir os erros do passado em busca da felicidade.