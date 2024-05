Ator pornô diz ter transado com funcionário do SBT dentro da emissora

É, meus caros leitores! Quando um babado vem à tona, outros surgem na velocidade da luz. Depois de um diretor do SBT ser flagrado em cenas quentes com um funcionário, a coluna Fábia Oliveira descobriu, em primeira mão, que mais gente usou as instalações da emissora como motel.

É o caso de Arthur Mondelo. O garoto de programa bateu um papo exclusivo com esta jornalista que vos escreve e contou que, por algumas vezes, já fez sexo nos camarins do canal de Silvio Santos, com um colaborador direto do SBT, que trabalhava na atração comandada por Maísa Silva.

O caso aconteceu entre março e outubro de 2019, quando Arthur fez as seletivas para participar do quadro Xaveco, no Domingo Legal, com Celso Portiolli.

O rapaz até chegou a ser flagrado durante o ato sexual, mas por um subordinado de uma empresa terceirizada, que acabou não dando queixa do episódio:

“Quando fui fazer o teste, conheci o funcionário e rolou sexo oral. Depois, quando fui gravar [o programa] a gente dormiu junto no camarim e transou à beça. Eu tive que esperar o responsável para me dar uma carona, porque eu perdi o ônibus da agência [responsável pelo elenco]”, explicou o ator pornô gay.

Mondelo ainda deu detalhes de como começou o envolvimento com o mocinho. Segundo ele, os dois passaram a se falar por aplicativo de paquera, Grindr, voltado para o público LGBTQIAPN+, que mostra a localização dos usuários em tempo real:

“Ele [o funcionário] me reconheceu dos vídeos [eróticos] e me mandou mensagem, perguntando se era eu mesmo lá nos bastidores. Aí marcamos de nos falar ali mesmo pelo corredor. Na hora de passar [para um lugar com acesso restrito], ele usou o cartão dele e eu entrei junto”, relatou.

Arthur completou: “Aí ele me puxou pra dentro de uma porta e foi aquilo… a gente começou o nhec, nhec. Ele falou para eu ficar lá dentro, trancado, que sabia que ninguém ia entrar lá [na sala em que estavam]. Ele falou: ‘O ônibus da agência já foi embora, eu disse que você já tinha ido antes. Tem problema de você ir embora comigo?’. Eu falei que não tinha problema”.

E não foi só isso que Arthur Mondelo expôs para esta colunista, que sabe de tudo e mais um pouco. O artista de filmes de amor intenso lembrou que também teve aventuras libidinosas em outra emissora:

“E não foi só no SBT, não. Eu já transei dentro da Rede TV!. Foi com uma pessoa da maquiagem, um maquiador”, revelou.

Eita! Parece que furunfar nos camarins das emissoras não é um caso isolado do SBT, não é mesmo?! Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos.