Richarlison diverte a web ao assumir namoro de forma inusitada

Apaixonado! Richarlison assumiu que está namorando com Amanda Araujo. O jogador de futebol publicou um vídeo divertido no Tik Tok e, em tom de brincadeira, confirmou o romance com a modelo. Numa trend que viralizou nas redes sociais, as imagens trazem uma galinha colocando um ovo, que “nasce” uma foto do casalzinho, ao som de uma música que fala “eu sou homem de uma mulher só, só quero ser feliz com o meu xodó”.

Em resposta ao amado, a ruiva frisou que estão, de pouquinho em pouquinho, tornando a relação pública. “Eu assumindo aos poucos, postando fotos fofinhas. E o Richarlison…”, disse se referindo a piada que o atleta compartilhou.

Especulações afirmam que os dois estão juntos desde julho do ano passado, por conta das pistas que ambos davam na internet. Porém, nenhum deles haviam contado abertamente sobre a união. Desta vez, entretanto, os pombinhos deixaram claro que seguem juntos.

Atualmente, aos 26 anos, Richarlison joga no Tottenham, na Inglaterra. Amanda tem 20 anos e além de atuar bastante nas redes sociais, onde acumula mais de 170 mil seguidores, estuda direito.