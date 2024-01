Supercopa: restam poucos ingressos no setor laranja para palmeirenses

A decisão entre Palmeiras e São Paulo na Supercopa do Brasil 2024 promete ter casa cheia. E os torcedores de ambos os clubes precisam correr para garantir um lugar no espétaculo. As vendas de ingressos seguem a todo vapor, mas é bom ficar atento: as entradas para o setor laranja superior do Mineirão, destinado aos torcedores do Palmeiras, estão esgotando.

Os rivais paulistas se enfrentam no dia 4 de fevereiro, um domingo, às 16h, no estádio Mineirão, em jogo apresentado pelo BRB e realizado pelo Metrópoles Sports. A pré-venda de ingressos segue até este sábado (20/1), às 13h59. Logo depois, as entradas serão disponibilizadas para venda ao público geral, a partir das 14h. Além da venda on-line, no site da Bilheteria Digital, os torcedores também poderão garantir as suas entradas presencialmente na bilheteria sul do Mineirão. Confira os horários de funcionamento da bilheteria sul da arena: