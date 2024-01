Theodoro traz cliques do camorote de Bocalom no Réveillon e aniversariantes; confira

Realmente, ninguém sabe o que passa pela cabeça de um Ministro do STJ. Na área política, está sendo muito aguardada a decisão sobre o afastamento do Governador Gladson Cameli, que acontece no dia 22 de fevereiro e deve mexer no tabuleiro político do estado.

Buxixo

Em terra de muro baixo, tudo se sabe. A fofoca do momento é a possível candidatura da ex-primeira-dama Ana Paula Cameli a uma vaga no Senado da República. Será?

Lupa

O ministro do STF Alexandre de Moraes está com segurança reforçada depois que a PF descobriu um plano arquitetado por bolsonaristas radicais para matar o magistrado.

Aniversariante de ontem, Jessica Diniz, comemorando com os amigos Ana Paula Lopes, Pollyana Aguiar e Elane Micaely seu aniversário no Quintal dos Brothers. Parabéns, querida!!!

A maravilhosa turma de jornalismo do IESACRE já confirmou presença na feijoada do Theodoro, que acontece dia 27 de janeiro no Quintal dos Brothers.

2024 chegou com muita festa na gameleira com o reveillon promovido pela prefeitura Municipal de Rio Branco. De parabéns a Fundação Garibaldi Brasil pela organização do evento que superlotou o centro de Rio Branco. Aqui alguns flashes da festa no camarote do prefeito Tião Bocalom. Confira.

Meus netos João Nunes, Gabriela e Guilherme Theodoro comemorando o Natal em Sena Madureira.

Linda de viver, modelo Giovanna Prado para iluminar a coluna deste sábado.

Os blogueiros Kayke Amorim e Yara Silva usam óculos de verão da Ótica Moderna. Um luxo!!!!

Vem aí a feijoada do Theodoro que vai lançar o primeiro grito do carnaval acreano, dia 27 de janeiro, no Quintal dos Brothers com show das bandas Samba Brothers, Bruno Damasceno e Edil.