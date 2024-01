Vídeo mostra Ana Hickmann e Edu Guedes em resort após boatos de affair

Após se envolverem em rumores de que estariam vivendo um romance, Ana Hickmann e Edu Guedes foram flagrados em um vídeo, gravado no fim do ano passado em Atibaia, São Paulo. Os dois passaram as festas de fim de ano no local, com os filhos.

O vídeo, divulgado pelo colunista Leo Dias, mostra Ana e Edu Guedes sentados lado a lado em um restaurante, conversando. Veja aqui!

De acordo com Leo Dias, pessoas que estavam no local afirmaram que o registro foi feito em 30 de dezembro, e Ana abraçava bastante o amigo. Alezinho, filho de 10 anos da apresentadora, aparece ao lado dela no vídeo.

Rumores de affair

A fila não andou para Ana Hickmann após a polêmica com o ex-marido, Alexandre Corrêa. Depois de o jornalista Ricardo Feltrin afirmar que a loira estava namorando Edu Guedes, a equipe da modelo tratou de se pronunciar sobre os rumores.

“Não tem namoro, é mentira. O que pode ter levado ao surgimento dessa informação é o fato de eles terem se encontrado no fim do ano no mesmo resort”, diz a nota.

“Mas os dois estavam lá com suas famílias, foi uma coincidência”, completou a equipe de Ana, se referindo ao encontro no resort em Atibaia.

Edu Guedes também esclareceu, em conversa com a revista Quem: “O meu relacionamento com a Ana é de amizade.”

Relação de Edu e Ana Hickmann

Apesar dos rumores de relacionamento só terem surgido agora, Ana Hickmann e Edu Guedes se conhecem há tempos e mantêm uma relação de amizade de longa data.

Os dois apresentaram juntos o Hoje em Dia, matinal da Record TV. O apresentador deixou o comando do programa em 2015, e apenas a loira permaneceu.