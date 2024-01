Virgínia expõe marca de cosméticos por uso indevido de imagem

Nesta terça-feira (16/1), Virgínia Fonseca levantou uma polêmica em suas redes sociais, ao anunciar que uma marca de cosméticos estava usando sua imagem de forma indevida, uma vez que não fazia mais parte do casting de divulgações da empresa. “Qualquer patrocinado que vocês verem por aí, não acreditem”, escreveu num story do Instagram.

A influenciadora pediu ajuda aos seus seguidores para irem no perfil da Rosa Selvagem e comentar que seu nome não seja mais veiculado por eles. “Estão usando minha imagem sem minha permissão. Já entramos em contato para retirarem, mas não retiram”, alegou a esposa de Zé Felipe.

A loira seguiu se defendendo: “Não faço mais publicidade para a marca Rosa Selvagem. Parei de utilizar e automaticamente parei de divulgar. Eles estão fazendo patrocinado pelo meu Instagram [risos]. Parece piada, mas não é”.

Após a repercussão do caso, a conta da Rosa Selvagem foi restrita e os comentários desativados. “Diferente do alegado, a parceria comercial entre a marca Virgínia e a Rosa Selvagem é regulamentada por contrato que, apesar das vontades pessoais, deve ser integralmente respeitado”, escreveu a empresa, lembrando que as clausulas da parceria são confidenciais e que o problema será resolvido na Justiça.

E completaram: “Portanto, em razão do conflito de interesses e da necessária observância do pactuado em contrato, a Rosa Selvagem esclarece que adotou as medidas processuais adequadas para solucionar a quebra contratual apresentada, confiando que a situação será resolvida da melhor maneira”.

Procurada pela coluna, Waleska Vasconcelos, responsável pela Rosa Selvagem se limitou a dizer que “contrato é confidencial e a marca só vai se manifestar sobre o assunto judicialmente”.