Alysson Bestene prestigia carnaval do bairro Tucumã: “Que moçada linda, alegre e contagiante”

O secretário de Governo do Acre, Alysson Bestene, compartilhou um vídeo marcando presença no Carnaval do bairro Tucumã, um dos mais tradicionais da capital acreana.

Pré-candidato à Prefeitura de Rio Branco, Bestene subiu ao trio elétrico para saudar os foliões e celebrar a festividade. “Que moçada linda, alegre e contagiante. Um carnaval de paz, harmonia e amor. É isso que a gente quer para Rio Branco”, declarou o secretário, em meio à multidão animada que se aglomerava em torno do trio elétrico.

“Quanta felicidade estar com esses foliões maravilhosos do Tucumã. Parabéns a essas pessoas queridas, que já fizeram desta festa uma tradição em Rio Branco!”, afirmou o secretário.