Ano bissexto: aniversariante do dia 29/2 explica como comemora a data

Assim como a Copa do Mundo, as Olimpíadas e as eleições, o ano bissexto acontece de quatro em quatro anos.

A médica dermatologista Carolina Coelho, 48 anos, é uma das pessoas que nasceram no dia 29 de fevereiro. O fato se tornou algo que ela leva com humor e ressalta que acha legal saber e contar a história para as pessoas.

“Nos anos que não têm 29, fui registrada no dia 28. Você não pode registrar quem nasce dia 29 no dia 29 nos anos que não são bissextos. Deve-se registrar dia 28 ou dia 1º de março, e meu pai falou: ‘ah, você nasceu em fevereiro, então vou registrar em fevereiro”. E aí foi registrado dia 28, dia em que, normalmente, eu comemoro o meu aniversário”.

Carolina ainda diz, que este ano, vai comemorar no dia 29. “O lado positivo é que todo mundo lembra de você, porque a maioria não conhece ninguém que tenha nascido no dia 29 de fevereiro ou nem sabe que era do ano bissexto, e aí vem a explicação. Mas é bom, porque todo mundo lembra, quando é dia 29 todo mundo liga para dar parabéns e aí passa uns três dias dando parabéns, porque eles dão no dia 28, no dia 29, no dia 1°, mas é bem legal. Eu acho ótimo, porque é diferente”, afirma.

Carolina explica que as pessoas sempre dão parabéns no dia 28, familiares e pessoas mais próximas dão no dia 29 quando é bissexto e dia 1° são os esquecidos e confusos com as datas.