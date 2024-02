Com direito a espacate e muita simpatia, o pequeno Isac do Nascimento, 10 anos, mostrou muito talento para dança na noite desta segunda-feira (12) no Baile Infantil do Carnaval 2024, no Calçadão da Gameleira, em Rio Branco (AC).

Isac estava acompanhado de sua tia, Alcidia Nascimento, que revelou que o pequeno sempre demonstrou sua paixão pela dança em casa. “Ele adora dançar. Desde que era criança, é algo que ele faz com prazer. Hoje, decidi trazê-lo para o Carnaval e está sendo maravilhoso”, comentou. Em entrevista ao ContilNet, Isac compartilhou que aprendeu a dançar em casa, assistindo televisão. Ele também expressou sua alegria pelo Carnaval, destacando a diversão que está tendo. Ao ritmo do sucesso “Voando pro Pará”, da cantora Joelma, que retornou às paradas de sucesso em 2023, Isac admitiu que ainda não domina toda a letra da música, mas mostrou talento na dança. Veja o vídeo: Assista a transmissão da quarta noite do Carnaval 2024: