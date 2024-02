Após anunciar sexto filho, Poze do Rodo preocupa fãs com declaração

Poze do Rodo preocupou os fãs, na manhã deste sábado (10/2), após afirmar que está vivendo o “pior dia de sua vida”. Em uma publicação no Instagram, o cantor incluiu o emoji de um anjo, o que fez com que os seguidores passassem a especular que algo poderia ter acontecido com o sexto filho do artista, anunciado recentemente.

“Estou vivendo o pior dia da minha vida”, escreveu ele usando emojis de carinha chorando também. Uma música chamada “Descansa” foi colocada ao fundo. Poze já é pai de cinco filhos e, em janeiro, revelou que estava esperando mais um herdeiro. O cantor ainda brincou com Neymar ao mandar um recado para o jogador de futebol: “Vou ser papai mais uma vez, sim! Neymar, vai ficar difícil você me alcançar”, escreveu o funkeiro. Poze do Rodo teve três filhos com a ex-mulher, Vivianne Noronha: Júlia, de três anos, Miguel, de dois, e Laura, de um. Em setembro, Poze anunciou também o nascimento da quarta filha, Jade, do relacionamento com Isabelly Pereira. No mês de novembro ele também deu boas-vindas à filha caçula Manuela, fruto do affair com a estudante de biomedicina Myllena Rocha.