Após ligação, Gladson anuncia que ministros de Lula devem vir ao Acre por conta das enchentes

O governador do Acre, Gladson Cameli, fez uma postagem neste domingo (25) em seu Instagram em gratidão à ministra da saúde, Nísia Trindade Lima, e ao ministro do desenvolvimento regional do brasil, Waldéz Goes pelo apoio, via ligação, à situação que o estado enfrenta pelas enchentes em seus municípios.

“Tanto a ministra Nísia, como o ministro Waldez Goes, se colocaram à disposição para ajudar o Estado naquilo que for preciso e anunciaram que virão ao Acre assim que os decretos emergenciais cheguem aos ministérios. Quero expressar minha gratidão ao governo do presidente Lula por todo o apoio neste momento difícil que o nosso estado e, principalmente, nossa população enfrenta com as cheias”, escreveu o governador.

Situação no estado

O governo do Acre, após decretar estado de alerta no sábado (24), já contabiliza 3 mil pessoas desabrigadas pelas cheias dos rios nos seis municípios mais afetados. Atualmente, 3.717 pessoas desabrigadas estão em 39 abrigos. Além disso, há o registro de 3.379 pessoas desalojadas, ou seja, que estão, por enquanto, na casa de familiares ou amigos.

O governador do Estado, Gladson Cameli, esteve visitando as áreas atingidas pela cheia dos rios e também inundações de igarapés tanto na capital como no Alto Acre.