Após semanas internada, filha de Eduardo Velloso tem alta da UTI e não corre risco de morte

A pequena Beatriz, filha do deputado federal, Eduardo Velloso e da médica Rejane Velloso, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva, nesta quinta-feira (15), após passar semanas internado com um quadro grave de pneumonia.

A informação foi confirmada pela assessoria do deputado. “Eduardo e Rejane agradecem muito pelas orações e pedem que as pessoas continuem com essa corrente de fé para que Bia possa voltar para casa o mais rápido possível”, disse a nota da assessoria.

Beatriz segue agora na Unidade Pediátrica Semi- Intensiva do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A equipe monitora o quadro da menina para uma possível alta.