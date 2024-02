Após ser flagrado com outra, Marcelo Adnet fala sobre suposta traição

Ao que tudo indica, não houve traição! Após ser visto aos beijos com outra mulher na Marquês de Sapucaí e ser acusado de trair a esposa, Patrícia Cardoso, Marcelo Adnet afirmou estar solteiro e em processo de divórcio.

Ao colunista Leo Dias, o humorista disse: “Eu e ex esposa, não estamos mais juntos”. Ele ainda diz que o fim do casamento veio antes mesmo do Carnaval.

Marcelo Adnet e Patrícia Cardoso estavam juntos há sete anos. Os dois são pais de Alice, de 2 anos de idade.

Patrícia se pronuncia

Enquanto Adnet aponta o fim do casamento, Patrícia usou suas redes sociais para comentar sobre as imagens do humorista com outra mulher: “Tô ótima, galera, SQN [só que não]. Juntas somos mais. Bora crescer essa rede de apoio”.

Patrícia é atriz e se formou no Tablado, famoso curso de teatro no Rio de Janeiro. Ela conheceu o marido por amigos em comum e, na época, estudava engenharia química.

Alice, filha de Patrícia com Adnet, nasceu em dezembro de 2020, em uma maternidade no Rio. Nas redes sociais, a atriz mostra a rotina como mãe e costuma postar fotos ao lado do companheiro, além de trabalhos no teatro e no cinema.

A atriz recebeu uma onda de apoio dos internautas. “Quem não sabe o que quer, PERDE O QUE TEM! Você é linda e merece ser valorizada”, escreveu uma internauta, entre vários outros que foram prestar apoio à Patrícia.

Traição de Adnet

Em registros publicados com exclusividade por Léo Dias, Marcelo Adnet aparece abraçado aos beijos com uma mulher na saída da Marquês da Sapucaí. O colunista ainda afirma que Adnet pediu o número de telefone da affair e deixou o evento acompanhado dela e de uma amiga.

Essa não é a primeira vez que Adnet trai a esposa. Em 2020, ele admitiu durante entrevista que teve um relacionamento extraconjugal durante uma crise a atual esposa.

Adnet também traiu Dani Calabresa. Em 2014, o ator foi flagrado aos beijos com uma loira no Rio de Janeiro. A apresentadora perdoou o então marido, mas o casamento não resistiu. A separação aconteceu em 2017.