Baile “Mamãe Eu Quero” agita o Carnaval Infantil e elege a Realeza Mirim no Acre

O já tradicional Baile de Carnaval Infantil “Mamãe Eu Quero” promete agitar a folia em Rio Branco, com a escolha da Realeza Mirim 2024, em um evento marcado pela animação e talento da garotada.

A assinatura da renomada promoter Meyre Manaus, conhecida pela excelência em seus eventos, confirma a expectativa de uma festa repleta de alegria. A organizadora destaca que o baile desperta a euforia das crianças, que aguardam ansiosas o momento de cair na folia acreana.

Segundo Meyre Manaus, o Baile “Mamãe Eu Quero” não será apenas uma oportunidade para a criançada se divertir, mas também um palco para a escolha da Realeza Mirim 2024. “Será um momento único para a galerinha mostrar seus talentos, ousadia, simpatia e desenvoltura,” comentou Manaus ao ContilNet.

O Baile contará com um animado programa, incluindo bailinho, brincadeiras com o palhaço Microbinho, brinquedos do Ney brinquedos e muita machadinha de carnaval ao som da DJ Nareza.

Os ingressos estão disponíveis nas lojas INFFANTILE, G CUNHA FÁBRICA DE SONHOS e na escola CNA. Crianças até 3 anos não pagam entrada, apenas o acompanhante.

O Baile “Mamãe Eu Quero” promete ser um destaque na programação carnavalesca infantil, proporcionando momentos de diversão e encanto para os pequenos foliões e suas famílias.

Detalhes do Evento:

– Data:11 de fevereiro de 2024 (domingo)

– Horário: Das 17h às 21h

– Local: AFA JARDIM