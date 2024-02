Carnaval Kids do Deck promete muita diversão para a criançada; veja programação

No próximo domingo, dia 11 de fevereiro, o Deck Sushi e o Deck Trattoria se preparam para receber os pequenos foliões em uma festa animada e cheia de brincadeiras. O Carnaval Kids do Deck promete ser uma experiência inesquecível para as crianças, com muita alegria e diversão garantidas.

Durante o evento, que acontecerá nas brinquedotecas de nossos restaurantes, os pequenos poderão participar de diversas atividades lúdicas e recreativas, preparadas especialmente para celebrar a época mais animada do ano. Não faltarão opções para a criançada se divertir e soltar a imaginação.

O Carnaval Kids do Deck é uma excelente oportunidade para toda a família aproveitar o clima de festa e descontração.

Detalhes do evento:

– Data: Domingo, 11 de fevereiro de 2024

– Local: Brinquedotecas do Deck Sushi e Deck Trattoria

– Horário: A partir das 18 horas

– Atividades: desfile de fantasias, brincadeiras recreativas e muito mais!

Venha celebrar o Carnaval com a gente e fazer parte dessa festa cheia de alegria e magia!