Carol Barcellos assume namoro com jornalista da Globo, de quem foi madrinha de casamento

Desde que Carol Barcellos e Marcelo Courrege decidiram assumir o namoro publicamente nesta segunda-feira (13/02), por meio das redes sociais durante o carnaval do Rio, uma fofoca antiga voltou a circular nos bastidores da Globo e, claro, também na internet. A jornalista foi madrinha de casamento dele com sua ex-amiga, Renata Heilborn.

Durante o período em que compunham simultaneamente o casting de funcionários da Globo, o trio ficou ainda mais próximo um do outro. Em determinada altura do casamento, e para evitar fofocas maldosas dos colegas de trabalho, Marcelo e Renata chegaram a abrir a relação. Isso aconteceu um pouco antes do término.

Nas redes sociais, Carol já costumava interagir em vários posts de Marcelo e Renata. “Saudade de vocês”, escreveu ao ver uma foto deles em Atenas. “Casal gato da porra”, afirmou em uma publicação feita em 2019. E com o fim do casamento e a saída de Renata da Globo, no ano passado, Marcelo e Carol resolveram engatar o namoro, mas sem assumir publicamente.

Por outro lado, o caso dos dois já era de conhecimento dos colegas. Nas redes sociais, seguidores também já haviam notado a interação entre eles e até mesmo publicações em stories que indicavam que algo estava acontecendo.

Se houve traição de alguma das partes, isso não tem como ser provado, no entanto, os boatos de que Marcelo e Carol chegaram a se relacionar durante o casamento dele com Renata, sem a aprovação dela, é uma das fofocas que voltou a ganhar força entre quem os rodeiam.