Cheia do Rio Acre: animais são resgatados nos telhados de casas alagadas no interior do Acre

O Rio Acre segue subindo no município de Brasiléia nesta segunda-feira (26). De acordo com a última medição feita pela Defesa Civil, o manancial alcançou a cota de 14,16 metros, por volta das 12h30.

No município, já são quase 1400 pessoas desabrigadas e 391 desajolados. Ao todo, onze abrigos foram montados para acomodar as famílias atingidas pelas águas do Rio Acre.

Além das milhares de pessoas afetadas pela enchente do manancial, os animais também vem sofrendo as consequências do aumento no nível das águas, tanto animais de rua, quanto aqueles que os próprios donos deixaram para trás.

Um vídeo publicado na página no Instagram da prefeitura de Brasiléia mostra o resgate de cachorros, que buscavam fugir das águas se brigando no teto de casas tomadas pela enchente.

Os animais abandonados em meio às águas estão sendo levados para abrigos seguros ofertados pela prefeitura do município.