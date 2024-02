Cidade do Peru alerta para transbordamento de rio e inundação se aproxima do Acre; VÍDEO

Uma publicação do Centro de Operações de Emergência Regional (COER) de Madre de Dios, no Peru, emitiu um alerta sobre o aumento do nível de um rio após chuvas intensas na região do topo da bacia hidrográfica do Rio Acre. Segundo o alerta do COER, o nível do rio vai subir e pode transbordar nas próximas horas.

O alerta foi feito para as cidades de Iñapari, no Peru, e Assis Brasil, no Acre, além de cidades vizinhas. O alerta foi publicado no perfil do Facebook do COER Madre de Dios.

Veja a nota para imprensa:

NOTA DE IMPRENSA No 087 – 2024.

ALERTA

INUNDAÇÃO DE TRANSBORDA DO RIO ACRE

21 de fevereiro de 2024 – 14:53 horas ‧

A COER Madre de Dios realiza o contínuo acompanhamento e monitoramento hidrológico dos rios da nossa região ‧

Informa-se que devido às chuvas torrenciais que ocorreram no topo da bacia hidrográfica do Acre, o nível do rio vai subir muito alto, chegando a transbordar nas próximas horas.

O COER RECOMENDA AS SEGUINTES MEDIDAS:

*Vá para abrigos com sua mochila de emergência ‧ Se estiver em uma área isolada, vá para o lugar mais alto e espere pelo resgate ‧ Evite atravessar rios ou áreas alagadas, tocar ou pisar fios elétricos.

Veja o vídeo: