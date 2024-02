Com alegria e conscientização, Bloko do Detran anima a festa no Carnaval da Gameleira

Abadá amarelo, instrumentos tocando e panfletos rodado na praça, quem está presente nas noites do “Carnaval da Família” na Gameleira pode se juntar a um dos blocos mais chamativos presentes, o “Bloko do Detran”. Juntando ação de promoção da saúde e irreverência, o grupo conversou com o ContilNet neste sábado (10).

“No carnaval, a gente sabe que as pessoas consomem bastante bebida álcoolica, então, nossa intenção é trazer essa reflexão para as pessoas é que, se elas forem beber que não dirijam um veículo, busquem meio de transportes alternativos ou eleger um amigo da rodada, essa a intenção do bloco”, segundo Leia Machado, 42, coordenadora de Educação do Trânsito do Detran.

No setor de Educação do órgão, eles já trabalham no sentido de conscientizar as pessoas sobre os perigos do trânsito, então, a ação ganha força no período do Carnaval ganhando escopo de bloco na rua.

“Nós estamos entregando panfletos, materiais, além da pulseira da Lei Seca que serve como conscientização sobre o uso de bebida álcoolica” fala Leia.

Apesar de estar funcionando há vários anos, este é o primeiro em que os profissionais levaram abadá, instrumentos, entre outras ferramentas que ajudam mais na transmissão da mensagem de conscientização do público.

Indo todas as noites de carnaval, o grupo ainda preparou paródias de marchinhas famosas do carnaval e promete ajudar a vida de muitos que passarão os dias de carnaval curtindo – mas com moderação.

Assista a transmissão ao vivo da segunda noite: