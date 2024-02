Com Bruno Damasceno, Bloco ‘Sem Limites’ homenageia fundador e emociona na avenida

O Bloco ‘Sem Limites’, fundado no bairro José Augusto, abriu os desfiles dos blocos carnavalescos no último dia de folia, no Carnaval da Praça da Revolução. Fundado em 2013, este ano, o bloco traz para a Avenida Getúlio Vargas o samba-enredo “Eternas Saudades”.

Logo na comissão de frente, a escola homenageou todos que faziam parte do bloco e faleceram. Entre eles, Lindomar, que tocava surdão, Helena, que fazia as fantasias do bloco, Vó Maria, figura presente em todos os ensaios da Sem Limites. O bloco ainda fez homenagens a Bindinha, passista do grupo conhecido por ser palhaço e se fantasiar de Charles Chaplin.

O ponto alto do desfile foi a homenagem ao fundqdor do bloco, presidente e maestro da bateria do Sem Limites, Chico Neto. O bloco entrou na avenida com 80 componentes e cantando um samba composto pelo sambista acreano, Bruno Damascenno.

Veja fotos exclusivas do ContilNet do desfile do Bloco Sem Limites:

Assista a última noite de Carnaval ao vivo: