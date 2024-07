Em Rio Branco, especial da banda de metal Guns N’ Roses acontece em formato inédito

Em homenagem ao clássico show em Tóquio, na sexta-feira, dia 02 de agosto, às 23h, em Rio Branco, acontece o especial “O Melhor de Guns N’ Roses&Slash” no Studio Beer. O tributo é realizado pelo Grupo Metal Friends. Com faixas inéditas em Rio Branco e uma homenagem à história da banda.

“O Grupo Metal Friends AC/RO informa que vem aí uma homenagem ao Guns N Roses e ao guitarrista Slash com formato ainda inédito em Rio Branco. Este Especial será focado no memorável registro ao vivo Live In Tóquio lançado nos anos 90 em DVD”, afirmam os organizadores.

Além de faixas inéditas do Guns nunca tocadas aqui na capital, também terão faixas da carreira solo do Slash com o vocalista Myles Kennedy e também do Velvet Revolver, banda que o guitarrista fez parte juntamente com outros integrantes do próprio Guns N’ Roses.

Os músicos Robertt Tchelson (de Porto Velho) e Marcos Lima (considerado um dos melhores guitarristas do Estado) juntamente com músicos formam a banda que tocarão no especial.

O Melhor de Guns N’ Roses&Slash

Com Robertt Tchelson de Porto Velho

Data: 02 de agosto (sexta-feira)

23h00

Local: Studio Beer

Realização: Grupo Metal Friends AC/RO

Contato para informações e vendas:

(68) 99911-8975 – Kleto Eduardo Castelo