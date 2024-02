Concurso Caixa: edital segue previsto para este mês; 4 mil vagas

O edital do novo concurso Caixa segue previsto para publicação até o dia 29 de fevereiro. O prazo foi reforçado à Folha Dirigida por Qconcursos nesta quinta-feira, 15, pela Assessoria de Imprensa da estatal.

Desde janeiro, a Caixa Econômica Federal revelou, em nota oficial divulgada à imprensa, que o edital seria publicado em fevereiro.

O concurso trará a oferta de 4.050 vagas, para cargos de níveis médio e superior, com salários iniciais de até R$14 mil.

A Fundação Cesgranrio foi contratada como a banca organizadora do concurso e ficará responsável pelo recebimento das inscrições e aplicação das provas.

“A Caixa definiu a banca organizadora do concurso público de 2024, que será aberto pelo banco. A Fundação Cesgranrio foi a empresa selecionada para realizar o certame. O edital está em fase de elaboração, com previsão de lançamento em fevereiro”, disse a instituição.

Concurso Caixa está pronto, diz presidente

Nos últimos dias, o presidente da Caixa, Carlos Vieira, revelou que o concurso já estaria pronto. Em entrevista ao programa “A Voz do Brasil”, no dia 16 de janeiro, ele afirmou:

“(O edital) logo estará à disposição da sociedade”, disse.

A seleção foi oficialmente anunciada pelo presidente em comunicado interno aos funcionários da Caixa, durante comemoração aos 163 anos da instituição.

Como previsto, o concurso será realizado após o Programa de Demissão Voluntária (PDV). A previsão é de que 3.200 funcionários aceitem a proposta.

Resumo do concurso Caixa

Órgão: Caixa Econômica Federal

Situação: banca contratada

Banca: Fundação Cesgranrio

Cargos: técnico bancário, técnico bancário TI, médico do trabalho e de engenheiro de segurança do trabalho

Vagas: 4.050

Requisitos: níveis médio e superior

Remuneração: entre R$3.762 e R$14.915

Inscrições: a definir

Provas: a definir

Veja a distribuição das vagas do concurso Caixa

Do total de vagas a serem disponibilizadas no concurso Caixa, 4 mil serão para técnico bancário, de nível médio e com remuneração inicial de R$3.762.

A oferta será dividida entre 2 mil para técnico bancário novo (TBN), com exigência de nível médio completo, e outras 2 mil para técnico bancário novo da área de Tecnologia da Informação, de nível médio com curso técnico em TI.

“Além de vagas para o encarreiramento geral no banco, estamos abrindo vagas específicas para a área de TI, dando continuidade à modernização dos nossos processos, que é algo prioritário para nós”, destacou o presidente da Caixa, Carlos Vieira.

Além disso, a Caixa abrirá mais 50 vagas de nível superior, incluindo cadastro de reserva, sendo 28 para médico do trabalho e 22 para engenheiro de segurança do trabalho.

As carreiras de médico do trabalho e de engenheiro de segurança do trabalho terão remuneração inicial de R$11.186 e R$14.915, respectivamente.

Os empregados também terão direito a vale-transporte e os seguintes benefícios: assistência à saúde, previdência complementar, auxílio alimentação e refeição, auxílio creche, dentre outros.

Concurso Caixa tem etapas e provas confirmadas

O documento usado para escolher a banca organizadora do concurso foi acessado pela Folha Dirigida por Qconcursos. Ele confirma quais serão as etapas pelas quais os candidatos serão avaliados.

A seleção será composta por provas objetivas, de redação, discursivas e de títulos.

No caso das provas objetivas, as questões terão cinco alternativas cada, sendo somente uma resposta correta.

As provas objetivas ainda deverão contar com questões de Conhecimentos Gerais e Específicos, de acordo com o cargo desejado, e serão aplicadas em cidades pertencentes aos polos de classificação definidos pela Caixa.